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Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Мексики в связи с трагедией в метро Мексики

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Мексики в связи с трагедией в метро Мексики

В Мексике продолжается расследование обрушения метромоста в столице. В качестве предварительной причины называют дефект конструкции. 

Страна в трехдневном трауре. Названо окончательное число жертв: погибли 25 человек, среди которых 4 женщины и 1 подросток. 79 пассажиров получили ранения. Власти страны обещают провести объективное расследование и наказать виновных по всей строгости закона. Уже сейчас власти двух штатов проверяют состояние метро и железнодорожных путей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Мексики, родным и близким погибших. 

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В Мексике продолжается расследование обрушения метромоста в столице. В качестве предварительной причины называют дефект конструкции.  Страна в трехдневном...
 
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