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Адекватность покинула чат: 10 примеров, как не нужно фотошопить снимки
Источник материала: ОНТ
Культура соцсетей и идеальной картинки в Instagram сводит некоторых с ума. В попытке немного приукрасить внешность и скрыть недостатки, люди порой забывают об адекватности и естественных пропорциях. Что же кроется за слоями фотошопа? Неидельная внешность или нелюбовь к себе?
1. Ох, уж эти плечи!
2. Ослепительная улыбка и незабываемый взгляд.
3. Левитация нынче в моде.
4. Идеальные пропорции.
5. Главное, чтобы фигура была песочные часы.
6. Женщина-змея.
7. Facetune её лучший друг.
8. На отражение в стекле всё равно никто не смотрит.
9. Никто ничего не заметит.
10. Оказывается, парни тоже озабочены размером своей талии.
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Культура соцсетей и идеальной картинки в Instagram сводит некоторых с ума. В попытке немного приукрасить внешность и скрыть недостатки, люди порой забывают об...
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