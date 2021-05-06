Адекватность покинула чат: 10 примеров, как не нужно фотошопить снимки

Источник материала: ОНТ

Культура соцсетей и идеальной картинки в Instagram сводит некоторых с ума. В попытке немного приукрасить внешность и скрыть недостатки, люди порой забывают об адекватности и естественных пропорциях. Что же кроется за слоями фотошопа? Неидельная внешность или нелюбовь к себе?

1. Ох, уж эти плечи!



saithesti

2. Ослепительная улыбка и незабываемый взгляд.

TheMiddleE

3. Левитация нынче в моде.



CongoSpaceGurlxx

4. Идеальные пропорции.



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5. Главное, чтобы фигура была песочные часы.



AlohaWarrior35

6. Женщина-змея.



malibugt

7. Facetune её лучший друг.





8. На отражение в стекле всё равно никто не смотрит.



Hamburglar_burglar

9. Никто ничего не заметит.



OpnerOner

10. Оказывается, парни тоже озабочены размером своей талии.



Negative_Splace





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