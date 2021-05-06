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Адекватность покинула чат: 10 примеров, как не нужно фотошопить снимки

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Адекватность покинула чат: 10 примеров, как не нужно фотошопить снимки

Культура соцсетей и идеальной картинки в Instagram сводит некоторых с ума. В попытке немного приукрасить внешность и скрыть недостатки, люди порой забывают об адекватности и естественных пропорциях. Что же кроется за слоями фотошопа? Неидельная внешность или нелюбовь к себе?

1. Ох, уж эти плечи!


saithesti 

2. Ослепительная улыбка и незабываемый взгляд.

TheMiddleE 

3. Левитация нынче в моде.


CongoSpaceGurlxx 

4. Идеальные пропорции.


marcapatit0 

5. Главное, чтобы фигура была песочные часы.


AlohaWarrior35 

6. Женщина-змея.


malibugt 

7. Facetune её лучший друг.


8. На отражение в стекле всё равно никто не смотрит.


Hamburglar_burglar 

9. Никто ничего не заметит.


OpnerOner 

10. Оказывается, парни тоже озабочены размером своей талии.


Negative_Splace 


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Культура соцсетей и идеальной картинки в Instagram сводит некоторых с ума. В попытке немного приукрасить внешность и скрыть недостатки, люди порой забывают об...
 
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