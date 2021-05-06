Наркоконтроль выявил лабораторию по выращиванию марихуаны в Столбцовском районе

Источник материала: ОНТ

Сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска Столбцовского РОВД задержали безработного 21-летнего жителя района, который выращивал марихуану в своём доме, передаёт БЕЛТА.

В одном из помещений дома, молодой человек оборудовал мини-лабораторию, в которой правоохранители обнаружили два куста конопли и менее одного грамма марихуаны.

Столбцовским РОВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

Фото: Pixabay

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