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Наркоконтроль выявил лабораторию по выращиванию марихуаны в Столбцовском районе
Источник материала: ОНТ
Сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска Столбцовского РОВД задержали безработного 21-летнего жителя района, который выращивал марихуану в своём доме,
В одном из помещений дома, молодой человек оборудовал мини-лабораторию, в которой правоохранители обнаружили два куста конопли и менее одного грамма марихуаны.
Столбцовским РОВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.
Фото: Pixabay
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Сотрудники наркоконтроля и уголовного розыска Столбцовского РОВД задержали безработного 21-летнего жителя района, который выращивал марихуану в своём...
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