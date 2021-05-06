ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обострение отношений Великобритании и Франции: к острову Джерси направлены корабли Соединённого Королевства

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Обострение отношений Великобритании и Франции: к острову Джерси направлены корабли Соединённого Королевства

Самый крупный среди Нормандских островов – Джерси может остаться без электроснабжения: правительство Франции заявило о прекращении подачи электроэнергии, Британия в ответ направила к острову патрульные корабли, сообщает «РБК».

Причина спора двух государств – новые правила рыбной ловли в регионе, которые были введены в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом. Официальный Париж считает ограничения рыболовства французских траулеров в районе Джерси нарушением соглашения о Brexit и пригрозил ответными санкциями в виде приостановки подачи электроэнергии на остров.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал неприемлемой возможную блокаду Джерси и пообещал «непоколебимую поддержку» острову.

Джерси находится в 140 км к югу от берегов Великобритании и является коронным владением Великобритании. Электроснабжение острова на 95 % обеспечивается за счёт экспорта французской энергии.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый крупный среди Нормандских островов – Джерси может остаться без электроснабжения: правительство Франции заявило о прекращении подачи электроэнергии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разговорчики в сети: «Стыдобище»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by