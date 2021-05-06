Обострение отношений Великобритании и Франции: к острову Джерси направлены корабли Соединённого Королевства

Источник материала: ОНТ

Самый крупный среди Нормандских островов – Джерси может остаться без электроснабжения: правительство Франции заявило о прекращении подачи электроэнергии, Британия в ответ направила к острову патрульные корабли, сообщает «РБК».

Причина спора двух государств – новые правила рыбной ловли в регионе, которые были введены в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом. Официальный Париж считает ограничения рыболовства французских траулеров в районе Джерси нарушением соглашения о Brexit и пригрозил ответными санкциями в виде приостановки подачи электроэнергии на остров.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал неприемлемой возможную блокаду Джерси и пообещал «непоколебимую поддержку» острову.

Джерси находится в 140 км к югу от берегов Великобритании и является коронным владением Великобритании. Электроснабжение острова на 95 % обеспечивается за счёт экспорта французской энергии.

Фото: Pixabay

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