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Самые романтичные истории предложений руки и сердца. Вас точно удивит 4-е!

06.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые романтичные истории предложений руки и сердца. Вас точно удивит 4-е!

Предложение выйти замуж – это тот самый случай, когда мужчина может проявить всю свою фантазию. У кого-то на подготовку уходят целые месяцы. Мы собрали самые необычные идеи, после которых девушка просто не могла ответить «нет». Есть даже история из Беларуси!

1. В США парень по имени Мэтт сделал предложение своей девушке Джинни во время киносеанса. Американец заранее снял мини-фильм, который включили на большом экране. Сначала там двое мужчин вели разговор, а после более молодой спросил разрешение у старшего жениться на его дочери. Девушка узнала в собеседниках своего парня и отца. Затем ее возлюбленный встал на колено и сделал предложение.


2. Романтика в стиле программистов. Парень написал игру и предложил ее протестировать своей девушке. Она проходила испытания вместе с рыцарем, пока не нашла кольцо. На экране появилась надпись «Ты выйдешь за меня?». И варианты ответа «Да» или «Нет». Девушка ответила положительно и экран заполнил праздничный салют.


3. А эта история прямиком из Беларуси. Парень по имени Дима решил сделать предложение в апельсине, но не в настоящем, а искусственном. Дима нашёл круглую оранжевую коробочку в форме этого фрукта и подложил в тарелку к настоящим. Когда девушка распознала фальшивый фрукт, парень встал на колено и попросил стать его женой.


4. Художник из Японии захотел, чтобы его предложение было видно из космоса. В этом ему помог GPS-навигатор, который отслеживал его перемещения по японским островам. Мужчина передвигался так, чтобы в итоге получилась надпись Marry me (пер. с англ. Выходи за меня) и сердечко со стрелой. Японцу понадобилось полгода, чтобы преодолеть 7 тысяч километров. В итоге его поступок попал в «Книгу рекордов Гиннесса».


Фото: pexels

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Предложение выйти замуж – это тот самый случай, когда мужчина может проявить всю свою фантазию. У кого-то на подготовку уходят целые месяцы. Мы собрали самые...
 
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