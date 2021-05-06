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Открытка с фронта: Sputnik запустил праздничный проект к 9 Мая
06.05.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Специальный стенд Sputnik Беларусь будет работать в Музее истории Великой Отечественной войны с 6 по 9 мая.
Любой желающий может отправить треугольную "фронтовую" открытку, которая стилизована под письма полевой почты, в любую точку мира. Sputnik Беларусь доставит послание, нужно лишь написать адрес и пожелания близким или знакомым.
Такой же проект будет работать с 8 по 9 мая в "Брестской крепости-герое".
Проекту "Военно-полевая почта Sputnik" уже четыре года. За этот период отправлено несколько тысяч открыток более чем в 40 стран мира - от стран СНГ и Евросоюза до Японии и Боливии.
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Проект "Военно-полевая почта Sputnik" существует уже четыре года, за этот период отправлено несколько тысяч открыток в разные страны мира.
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