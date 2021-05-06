Салюты на 9 Мая в Минске запустят из пяти точек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Подробности праздничных мероприятий в День Победы, которые пройдут в белорусской столице, озвучили на брифинге в Минске в четверг.

"Все мероприятия будут проникнуты темой года народного единства и направлены на консолидацию белорусского общества", – отметила консультант управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович.

В воскресенье, 9 мая, запланированы церемония возложения венков и вечерний концерт у монумента Победы. Пройдет также ритуал чествования флага и гимна с произнесением клятвы верности государственной символике.

Торжественный концерт во Дворце Республики состоится 7 мая.

Места запуска праздничных фейерверков в Минске будут отличаться от прошлогодних. Залпы дадут в пяти точках города: на площадке в парке Янки Купалы, возле "Чижовка-арена", в парке им. М. Я. Павлова, парке им. Уго Чавеса и в деревне Зацень рядом с водохранилищем "Дрозды".