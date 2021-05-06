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Салюты на 9 Мая в Минске запустят из пяти точек

06.05.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Подробности праздничных мероприятий в День Победы, которые пройдут в белорусской столице, озвучили на брифинге в Минске в четверг.

"Все мероприятия будут проникнуты темой года народного единства и направлены на консолидацию белорусского общества", – отметила консультант управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович.

В воскресенье, 9 мая, запланированы церемония возложения венков и вечерний концерт у монумента Победы. Пройдет также ритуал чествования флага и гимна с произнесением клятвы верности государственной символике.

Торжественный концерт во Дворце Республики состоится 7 мая.

Места запуска праздничных фейерверков в Минске будут отличаться от прошлогодних. Залпы дадут в пяти точках города: на площадке в парке Янки Купалы, возле "Чижовка-арена", в парке им. М. Я. Павлова, парке им. Уго Чавеса и в деревне Зацень рядом с водохранилищем "Дрозды".

 
Теги: Минск
 
 
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В День Победы планируется пролет вертолетов с изображением государственного флага и герба, а также самолетов Минобороны, выпускающих дымы в красно-зеленых цветах.
 
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