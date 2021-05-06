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Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Европы

06.05.2021 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна обвинили в том, что он убил на охоте самого большого медведя Румынии.

Как заявила местная экологическая группа Agent Green и австрийская VG, животное по имени Артур было застрелено на охраняемой территории.

Разрешение было выдано принцу для охоты на медведицу, которая считалась "поблемной" - она вредила местным фермерам. Однако в итоге убита была не она, а медведь. Как утверждают экологи, самец жил глубоко в лесу, был диким и не приближался к людям.

Как сообщает издание Associated Press, принцу Эммануэлю было предоставлено четырехдневное разрешение на охоту в графстве Ковасн, оно действовало с 12 по 16 марта. Бурого медведя, возраст которого составил 17 лет, он застрелил 13 марта, заплатив за это семь тысяч евро.

Специалисты утверждают, что дикому самцу Артуру действительно было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии, и, скорее всего, самым большим медведем в Евросоюзе.

Пока ни сам принц, ни его представители никак не комментируют данный случай. Власти Румынии сообщили, что инцидент будет расследоваться.

Бурые медведи являются охраняемым видом, трофейная охота на него в стране запрещена с 2016 года. Исключение могут быть сделаны в случае, если медведь угрожают населению или наносит ущерб.

Напомним, что бурый медведь также внесен в Красную книгу в Беларуси, охота на него запрещена с 1930-х годов. Самая большая популяция (25-35 особей) медведей - территории Березинского биосферного заповедника и примыкающих к нему лесхозов.

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Разрешение было получено для охоты на "проблемную" медведицу, которая наносила ущерб фермерам, однако убито было другое животное.
 
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