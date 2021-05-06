Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская авиационная группа высшего пилотажа, которая прославила не только летчиков, но истребители МиГ-29, отсчитывает свою официальную историю с 6 мая 1991 года.

"Стрижи" дебютировали в Швеции. Российская пилотажная группа для демонстрации возможностей была представлена на авиабазе Уппсала. Но тогда показ оказался закрытым для широких гостей. Настоящий фурор асы произвели в мае 1992-го. Экипажи из России привели в восторг французскую публику во время празднования 50-летия образования эскадрильи "Нормандия-Неман".

За тридцатилетнюю историю российские летчики выступали в Бельгии, Малайзии, США, Китае, Чехии и во многих других странах. Стремительный успех оценили в 1993-м: тогда россияне были удостоены звания "Лучшей пилотажной группы в мире".

Репертуар полетов представлен в одиночном, парном и групповом выступлениях. "Стрижи" выполняют во время выступлений излюбленные фигуры – "Молот", "Пирамида", "Звезда" и не только. К наиболее эффектным порядкам относят "Большой бриллиант". Эту виртуозную демонстрацию возможностей боевых истребителей "Стрижи" выполняют вместе с "Русскими витязями". Самолеты Миг-29 и Су-27 в группе выполняют элемент "бочка". Выполнять такой трюк не берутся авиаторы во всем мире.