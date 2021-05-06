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Разговорчики в сети: «Стыдобище»

06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая. Байнет отреагировал.

«Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено», —озвучила представитель Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Тем временем, в Казахстане, Узбекистане, Грузии, Украине и России такие выплаты будут.

Разговорчики в сети: «Стыдобище»

Инфографика Радыё Свабода

Байнет обсуждает решение властей. Предлагаем избранное из соцсетей и открытой дискуссионной площадки talks.by.

Олег Горунович, главред «Трибуны»: «На кармленне «красаўцаў» грошы ёсць, а на даплаты ветэранам Вялікай Айчыннай, якіх за год паменела на трацціну, няма»

Алесь Пилецкий, журналист: «А вось не трэба зубаскаліць праз адсутнасць выплатаў ветэранам у гэтым годзе, разумнікі. Іх у нас ажно 2,5 мільёна стала, калі хто забыў. Абайдзёмся кашай і патрэацічэскі раскрашаным феерверкам».

Разговорчики в сети: «Стыдобище»

«Стыдобище, сколько этих ветеранов осталось, чтоб экономить на них».

«В Украине ветераны получат выплаты, в России получат, в Казахстане получат... А в Беларуси нет. Этим всё сказано о руководстве этих стран».

«То есть себе праздник для пропаганды устроили, а ветеранам и так сойдет?»

«Правильно, зачем им материальная помощь? А вот завешать всю страну флагами, спеть, поплясать, салют и шарики запустить – это дело. Зато все увидят главного «победителя», уж он научит родину любить, победу чтить и участников войны помнить».

«Самое смешное, что будут премии тем, кто будет участвовать в празднике. А вот сами ветераны государству не интересны».

«Деньги на удержание власти ушли. Не до ветеранов».

 
 
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Ветераны ВОВ не получат в этом году единовременные выплаты к 9 Мая. Байнет отреагировал.
 
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