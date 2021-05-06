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Минское «Динамо» подписало вратаря сборной Словакии

06.05.2021 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с вратарем сборной Словакии Патриком Рыбаром.


Фото: NHL.com

27-летний Патрик Рыбар минувшие два сезона провел в составе финского клуба «Кярпят», завершив первый из них с процентом отраженных бросков на уровне 92,4 в составе команды-победителя регулярного чемпионата, а второй — с показателем 91,2.

В сезоне 2018/2019 Патрик Рыбар также стремился пробиться в НХЛ — через фарм-клуб «Детройта». В «Гранд-Рапидс Гриффинс» он делил игровое время с финном Харри Сятери, за плечами которого нынче пять сезонов в КХЛ.

В составе сборной Словакии Рыбар играл на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах, а также на Олимпиаде-2018.

Примечательно, что отец Патрика, Павол Рыбар, выступал ранее в составе ХК «Гомель».

 
 
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Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с вратарем сборной Словакии Патриком Рыбаром.
 
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