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Минское «Динамо» подписало вратаря сборной Словакии
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо»
27-летний Патрик Рыбар минувшие два сезона провел в составе финского клуба «Кярпят», завершив первый из них с процентом отраженных бросков на уровне 92,4 в составе команды-победителя регулярного чемпионата, а второй — с показателем 91,2.
В сезоне 2018/2019 Патрик Рыбар также стремился пробиться в НХЛ — через фарм-клуб «Детройта». В «Гранд-Рапидс Гриффинс» он делил игровое время с финном Харри Сятери, за плечами которого нынче пять сезонов в КХЛ.
В составе сборной Словакии Рыбар играл на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах, а также на Олимпиаде-2018.
Примечательно, что отец Патрика, Павол Рыбар, выступал ранее в составе ХК «Гомель».
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Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с вратарем сборной Словакии Патриком Рыбаром.
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