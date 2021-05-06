В соцсетях стал популярен пост про «жуткого обитателя глубин». Что это за создание

Источник материала: Tut.by

В соцсетях начали набирать популярность посты и видео с «жутким обитателем глубин» — глубоководном кальмаре из рода Magnapinna. Подробнее об этом сообщает Media Leaks .

Ресурс пишет: юзер Mndiaye 97 в TikTok опубликовал ролик, у которого на момент публикации заметки уже 7,3 миллиона просмотров. По словам блогера, ученым мало что известно про длиннорукого кальмара, про которого рассказывается в видео. Понятно лишь, что они обитают на глубине до 4,5 километров. «Возможно, это самое ужасающее, что вы увидите в океане», — заинтриговал зрителей молодой человек.

Фрагменты из видео тиктокера быстро разошлись и по другим соцсетям — например, в Twitter. В том числе — и в русскоязычном. Один из них, например, набрал 11 тысяч лайков. В комментариях к материалам многие пользователи говорят, что их такое существо тоже ужасает. «Окей, как сжечь океан», — написали кто-то.





И действительно: про кальмаров из рода Magnapinna известно достаточно мало. В «Википедии» уточняется: Magnapinna — род глубоководных кальмаров из отряда Oegopsida. Обнаружены в Атлантическом, Индийском (к югу от Маврикия) и Тихом океанах на глубинах 1940 м, 2195 м, 2576 м и т.д. Длина тела с учетом рук достигает 8 метров, длина рук в 15−20 раз превосходит длину мантии. Большой плавник Magnapinna составляет до 90% от длины мантии.

А Media Leaks добавляет: до ноября 2020 года ученые, согласно ABC , располагали лишь дюжиной подтверждённых сообщений о наблюдении кальмара из рода Magnapinna. Осенью 2020-го же в журнале PLOS One вышел материал о пяти зарегистрированных случаях его появления в Австралии — животные были обнаружены на глубине от двух до трех тысяч метров.