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В соцсетях стал популярен пост про «жуткого обитателя глубин». Что это за создание
Источник материала: Tut.by
В соцсетях начали набирать популярность посты и видео с «жутким обитателем глубин» — глубоководном кальмаре из рода Magnapinna. Подробнее об этом сообщает
Ресурс пишет: юзер Mndiaye97 в TikTok опубликовал ролик, у которого на момент публикации заметки уже 7,3 миллиона просмотров. По словам блогера, ученым мало что известно про длиннорукого кальмара, про которого рассказывается в видео. Понятно лишь, что они обитают на глубине до 4,5 километров. «Возможно, это самое ужасающее, что вы увидите в океане», — заинтриговал зрителей молодой человек.
Фрагменты из видео тиктокера быстро разошлись и по другим соцсетям — например, в Twitter. В том числе — и в русскоязычном. Один из них, например,
И действительно: про кальмаров из рода Magnapinna известно достаточно мало. В «Википедии» уточняется: Magnapinna — род глубоководных кальмаров из отряда Oegopsida. Обнаружены в Атлантическом, Индийском (к югу от Маврикия) и Тихом океанах на глубинах 1940 м, 2195 м, 2576 м и т.д. Длина тела с учетом рук достигает 8 метров, длина рук в 15−20 раз превосходит длину мантии. Большой плавник Magnapinna составляет до 90% от длины мантии.
А Media Leaks добавляет: до ноября 2020 года ученые, согласно
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Фрагменты из видео тиктокера быстро разошлись и по другим соцсетям - например, в Twitter.
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