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Netflix показала интригующий тизер сериала «Очень странные дела»

06.05.2021 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Судя по всему, полноценный трейлер выйдет сегодня в четыре часа дня по белорусскому времени. Продолжительность ролика составляет менее двух минут, и ничего особенного в нем не происходит.

Правда, есть предупреждающая надпись, гласящая о «технических неполадках в Национальной лаборатории Хокинса, которая будет закрыта до дальнейших указаний». Там же указано и время возвращения ее в строй, которое совпадает с 16:00 в Беларуси.

Стоит отметить, что это не первый тизер очередного сезона «Очень странных дел». Не исключено, что Netflix наконец озвучит дату премьеры.

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Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Судя по всему, полноценный трейлер выйдет сегодня в четыре часа дня по белорусскому...
 
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