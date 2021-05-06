Netflix показала интригующий тизер сериала «Очень странные дела»

Источник материала: Onliner

Netflix опубликовала тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Судя по всему, полноценный трейлер выйдет сегодня в четыре часа дня по белорусскому времени. Продолжительность ролика составляет менее двух минут, и ничего особенного в нем не происходит.

Правда, есть предупреждающая надпись, гласящая о «технических неполадках в Национальной лаборатории Хокинса, которая будет закрыта до дальнейших указаний». Там же указано и время возвращения ее в строй, которое совпадает с 16:00 в Беларуси.

Стоит отметить, что это не первый тизер очередного сезона «Очень странных дел». Не исключено, что Netflix наконец озвучит дату премьеры.