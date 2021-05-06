Минтруда: материальной помощи ветеранам к 9 Мая не будет

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Периодически к 9 Мая белорусские ветераны получали материальную помощь. К примеру, в прошлом году выплаты составили от 500 до 2500 рублей. Но в этом году выплат ветеранам к празднику не будет. Об этом на пресс-конференции заявила представитель Министерства труда.

— Выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено, — заявила начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова.

По данным Минтруда, на 1 апреля в Беларуси жили 3337 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 11,5 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны. Для сравнения, в прошлом году число ветеранов равнялось 5000, а пострадавших от последствий войны было 14,5 тысячи.





Все они получают те или иные надбавки к пенсии, отметила Татьяна Федорова во время пресс-конференции.

— Самым возрастным участникам и инвалидам войны сегодня уже более 100 лет, а самым молодым — около 90, это партизаны и подпольщики, — сказала она. — С учетом особого статуса ветеранов ВОВ и пострадавших лиц к их пенсиям в соответствии с пенсионным законодательством производится ежемесячная выплата в виде повышения пенсии от 50 до 500% минимального размера пенсии по возрасту.



Герой Советского Союза Иван Кустов

Сегодня такие выплаты к пенсиям Героям Советского союза составляют 342 рубля. У нас в республике проживает два Героя. Это Кустов и Мичурин. Инвалиды войны первой и второй группы получают порядка 273 рублей к пенсии, инвалиды третьей группы — 171 рубль. Участники войны, а также те, кто принимал участие в разминировании территории в 1943—1945 годах, получают по 171 рублю доплаты. Блокадники Ленинграда и бывшие узники фашистских лагерей получают по 68 рублей. По 34 рубля к пенсиям выплачивается тем, кто награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу и инвалидам с детства вследствие ранения и контузии, связанных с войной.



Герой Советского Союза Василий Мичурин

— Членам семей, которые потеряли своих супругов на войне и не вступили в повторный брак, выплачиваются надбавки в размере от 68 до 123 рублей, — заявила представитель Министерства труда. — С учетом этих надбавок средний размер пенсии инвалида войны, по предварительной оценке, в мае составит 832 рубля, а участника войны — 690 рублей. Но это не единственные доплаты к пенсиям, которые получают ветераны войны и пострадавшие от последствий войны.

Те, кто достиг 75-летнего возраста. А это сегодня уже все, кто родился в годы войны, получают надбавку к пенсии — ежемесячную возрастную доплату. С 1 мая ее размер составляет 51 рубль для тех, кто в возрасте 75—79 лет, 68 рублей для тех, кто в возрасте 80 лет и старше. Кроме доплаты по возрасту, дополнительно к пенсиям тех, кто достиг 80 лет, ежемесячно выплачивается надбавка на уход. Это еще 34 рубля. Для тех, кто достиг 80-летнего возраста и является инвалидом первой группы, эта надбавка выше в два раза — 68 рублей.





— Таким образом, тем, кто застал годы войны, участникам войны, пострадавшим от последствий войны, выплачивается три вида надбавок и дополнительных выплат к пенсии, — отметила Татьяна Федорова. — Ветераны войны и лица, пострадавшие от последствий войны, — это особые категории, поэтому в отношении них применяется выявительный принцип оказания дополнительной социальной поддержки. Для того чтобы выявить проблемы этих людей и их нужды, ежегодно проводится обследование материально-бытовых условий их проживания. Традиционно оно проходит в первом квартале, чтобы к майским праздникам выполнить поступившие заявки.

В этом году обследовано 14,7 тыс. представителей данной категории, и, как я уже сказала, мы постарались и к 1 мая выполнили все заявки. Помощь получили порядка 850 человек. Это уборка жилых помещений, придомовой территории, колка дров, обеспечение дровами, а также ремонт жилых помещений, печей, электробытового оборудования и так далее. Дополнительно поступающие в течение года заявки будут оперативно выполняться. К их выполнению подключаются волонтеры, организации, предприятия. То есть эти заявки выполняются, как говорится, всем миром.





Также Татьяна Федорова отметила, что нуждающиеся в социальных услугах пользуются услугами центров социального обслуживания населения. Более 2000 ветеранов и пострадавших от последствий войны пользуются этими услугами бесплатно. Еще 132 ветерана и пострадавших живут в домах-интернатах. Еще за 711 ветеранами и пострадавшими ухаживают члены семей и получают за это пособия по уходу в размере чуть больше 270 рублей.

Сказала Федорова и про бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также льготы по оплате «коммуналки» (платят 50% от суммы техобслуживания). Плюс бесплатные лекарства, протезы и средства реабилитации. Если же ветераны или участники войны не пользуются этими правами, то им выплачивается денежная помощь на оздоровление. Ее размер составляет 10 базовых, или 290 рублей на сегодня.

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