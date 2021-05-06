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В Гродно установят еще три зарядных комплекса для электромобилей

06.05.2021 13:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сеть электрозарядных станций (ЭЗС) Malanka установит в Гродно еще три зарядных комплекса имеют по шесть станций в каждом. ЭЗС появятся на ул. Победы, 47, ул. Лиможа, 34, ул. Огинского,22. 

В Гродно установят еще три зарядных комплекса для электромобилей

Каждая станция имеет мощность 50 кВт, что позволяет владельцам электромобилей пополнять заряд на 30-40 километров всего за 10 минут.

Сейчас сеть Malanka в Гродно насчитывает 11 комплексов.

Кроме Гродно, две новые станции ЭЗС мощностью в 50 кВт появятся в Лиде на Красноармейской, 63.

В этом году Malanka планирует сократить до 80 км расстояние между соседними ЭЗС на трассах.

Возобновят работу две электрозарядные станции: АЗС № 84 на трассе М-6  на 291 км возле Гродно и АЗС № 31 в г.п. Зельва, ул. Шоссейная, 1.

 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Сеть электрозарядных станций (ЭЗС) Malanka установит в Гродно еще три зарядных комплекса имеют по шесть станций в каждом. ЭЗС появятся на ул. Победы, 47, ул. Лиможа, 34, ул....
 
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