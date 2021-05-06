Сколько ветеранов осталось в Беларуси и какую помощь от властей они получают

С каждым годом в нашей стране остается все меньше ветеранов Великой отечественной войны. Naviny.by узнали общее число этих людей и денежные суммы, которые государство выделяет им, помимо льгот.





«И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут»

В прошлом году в Беларуси проживало 19 тысяч ветеранов ВОВ и лиц, которые пострадали от последствий войны.

По состоянию на 1 апреля 2021 года их число сократилось более чем на четыре тысячи человек.

Так, в живых оставалось только 3337 ветеранов, сообщает Минтруда. По сравнению с 2020 годом их число сократилось на 1363 человека.

Из них участников и инвалидов ВОВ осталось 1877 человек; лиц, которые разминировали территории — 22 человека; награжденных тружеников тыла — 1057 человек; лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны и других объектах — 62 человека; блокадников Ленинграда — 317 человек.

Тогда как граждан, которые пострадали от последствий войны, на 1 апреля 2021 года было 11 452 человека. Это на 2848 человек меньше, чем в прошлом году.

В том числе членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, в живых осталось 333 человека, бывших узников фашизма — 10 687 человек, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боями во время войны либо с последствиями боев — 432 человека.

Из городов лидером по числу проживающих ветеранов ВОВ является Минск (993 человека). А граждан, которые пострадали от войны, больше всего насчитывается в Витебской области (2795 человек).

К счастью, в живых остаются и два последних Героя Советского Союза — оба мужчины, и живут они в столице. Это Иван Кустов и Василий Мичурин . Первому из них исполнилось 97 лет, второму — 104 года.

При этом Василий Мичурин — последний в мире Герой Советского Союза, который получил это звание еще за советско-финскую войну, то есть до начала Второй мировой.

Какие деньги получают ветераны?

По закону «О пенсионном обеспечении» ветеранам ВОВ и лицам, пострадавшим от последствий войны, полагаются повышения, надбавки и доплаты к пенсиям.

Так, повышения к пенсиям составляют от 50% до 500% от минимального размера пенсии по возрасту (МПВ), который сейчас равен 68,32 рубля.

Повышения к пенсиям выплачиваются ежемесячно. С 1 мая их размер составил от 34,16 рубля до 341,6 рубля.

К примеру, для инвалидов войны III группы и участников войны эти выплаты равны 250% МПВ (170,8 рубля), для инвалидов войны I и II группы — 400% МПВ (273,28 рубля).

Для работников тыла повышения пенсии составляют 50% МПВ (34,16 рубля), блокадников — 100% (68,32 рубля), лиц, которые разминировали территории и объекты после освобождения от немецкой оккупации, — 250% МПВ (170,80 рубля).

Кроме того, инвалиды войны I группы получают ежемесячные надбавки к пенсии на уход в 100% МПВ (68,32 рубля), а ветераны, достигшие 80-летнего возраста, — в 50% МПВ (34,16 рубля).

Также ветеранам войны и другим категориям не работающих пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет, полагается ежемесячная доплата к пенсии.

Размер этой доплаты с 1 мая составляет 51,24 рубля. По достижении 80 лет доплата увеличивается до 68,32 рубля.

Заметим, что сегодня 75-летнего возраста достигли все, кто родился в годы войны.

С учетом повышений, надбавок и доплат средний размер пенсии по возрасту у инвалида I группы составляет около 985 рублей, II группы — 940 рублей, у инвалидов III группы и участников ВОВ — 690 рублей.

При этом средний размер пенсии по возрасту составляет 512 рублей.

Какие льготы полагаются ветеранам?

В нашей стране ветеранам ВОВ даны различные льготы.

К примеру, они бесплатно получают лекарства и технические средства социальной реабилитации, то есть трости, костыли или кресла-коляски.

С ветеранов не возьмут деньги за изготовление или ремонт зубных протезов в государственных медучреждениях, санаторно-курортное лечение или оздоровление, а также социальное обслуживание на дому.

Также им полагается бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта и другие льготы в части проезда внутри страны.

Ветераны имеют 50-процентную скидку по оплате за коммуналку и квартирный телефон, могут получать социальное жилье, если нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на учете.

Социальные работники ежегодно обследуют материально-бытовые условия, в которых живут ветераны ВОВ и граждане, пострадавшие от последствий войны, а также рассматривают их заявки на помощь.

Как правило, ветераны просят помочь государство с обработкой приусадебного участка, уборкой дома и мытьем окон.

Они обращаются в том числе за колкой дров, ремонтом жилья, печей, электропроводки, газового оборудования, установкой автономных пожарных извещателей.

В прошлом году Минтруда отчиталось , что обеспечило до 1 мая стопроцентное выполнение всех заявок ветеранов.

Что c матпощью ветеранам в этом году?

В прошлые годы власти оказывали единовременную материальную помощь ветеранам и гражданам, которые пострадали от последствий войны.

Однако эти дополнительные деньги выделялись только по случаю очередной годовщины — или победы советского народа в Великой Отечественной войне, или освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Как правило, указы о выделении матпомощи подписывались за несколько месяцев (и даже за полгода) до наступления госпраздников. А сами выплаты ветераны получали накануне этих памятных для них дат.

Так, если в 2019 году матпомощь, приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, выдавалась с 1 июня по 1 июля, то в 2020 году ее выплатили по случаю 75-летней годовщины Победы в ВОВ с 1 апреля до 1 мая.

Сколько матпощь составляет в деньгах?

Сама единовременная выплата не привязана к какой-либо ставке, например, к базовой величине. Однако с каждым годом ее размер увеличивался.

При этом сама матпомощь ветеранам была существенной, если сравнивать ее с пенсиями белорусских граждан.

Так, в прошлом году инвалидам и участникам ВОВ выделили матпомощь в размере 1700 рублей, блокадникам Ленинграда — 900 рублей, а бывшим узникам фашистских концлагерей — 700 рублей.

В 2020 году матпощь получили свыше 19 тысяч человек — не только ветераны, но и лица, которые пострадали от последствий войны.

Сумма выплат составила почти 17 миллионов рублей, или 7 миллионов долларов по официальному курсу на 1 мая 2020 года.

Будет ли матпомощь в этом году?

Ни в конце прошлого года, ни в начале 2021 года документ о единовременной матпомощи ветеранам по случаю 9 мая или 3 июля подписан не был.

Эту единовременную денежную выплату ветераны получают вместе с пенсией.

Между тем «Белпочта» уже сообщила о том, что выплатит пенсии и пособия в мае досрочно — полный график приведен на сайте организации.

Так, выплата пенсий за 9 мая в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей началась с 6 мая, в Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях начнется 7 мая. В Гомеле и Гродно выплата будет производиться 8 мая.