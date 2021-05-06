Минфин разместил облигации на 137 млн рублей и 5,5 млн долларов

Минфин в апреле продал рублевые гособлигации на 137 млн рублей и валютные на 5,5 млн долларов, следует из данных министерства.





До апреля министерство в этом году реализовывало на внутреннем рынке только валютные гособлигации. В целом за январь—апрель объем размещенных гособлигаций составил 726,6 млн долларов и 137 млн рублей, передает БелаПАН .

Минфин напоминает, что в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, а также в отделениях «Беларусбанка» и «Белагропромбанка» продолжает размещение среди физических лиц валютных гособлигаций.

Следует отметить, что за январь 2021 года Минфин продал валютных облигаций на внутреннем рынке больше, чем за весь прошлый год, что связано с реструктуризацией властями валютного долга одного из крупных государственных промышленных предприятий.

Это привело в текущем году к значительному увеличению госдолга, который за первый квартал вырос на 19,1% до рекордных 11,8 млрд рублей.

Белорусские экономисты также допускают, что выпуск гособлигаций в текущем году может быть также связан не только с реструктуризацией задолженности госпредприятий, но и с дефицитом бюджета.

Как сообщалось, за январь—март дефицит республиканского бюджета составил 1,8 млрд рублей, по итогам года он оценивается в 5,6 млрд рублей.