"Суд будет месяцев через пять". Художник Пушкин просит не передавать ему передачи, чтобы не отбирать деньги у детей

Янина также сообщила, что получила бумаги, в которых говорится о наложении ареста на дом в Бобре, в котором живет семья Пушкина и который принадлежит Пушкину. Арест производится на основании постановления следственного управления внутренних дел по Гродненской области.





Это уже 16-й суд Пушкина по административным делам за все время.





Также Алесю Пушкину дважды официально и настойчиво предложили самому написать заявление об увольнении из "Белреставрации".





"Я отказываюсь, пусть увольняют сами по какой угодно причине. Пока (на 23 апреля - Прим.) я еще работник, художник-реставратор "Белреставрации"—, - пишет Алесь.





Алесь Пушкин пишет, чтобы Янина приезжала только на первый день суда и больше не ездила.





"Суд будет долгим и нудным. Передачи не передавайте, потому что глупость жуликов кормить, что со мной сидят, — - пишет Алесь Пушкин. - Все надо детям, так как тяжело будет и за Марыльку платить ежемесячно в лицее, и Коля поступит, учить его».





Также Алесь пишет, что в конце следствия отдадут изъятые вещи: компьютер, телефоны Янины и сына Николая.





"По словам следователя, суд будет месяцев через пять, - говорит Янина. - Если это дело прицепили к "польскому делу", то это же надо изощриться, чтобы все это связать".





В минувшую пятницу к Алесю Пушкину в минское СИЗО впервые пустили адвоката.





"Она сказала, что Алесю в Минске понравилось даже больше, чем в Гродно . Говорит, Не волнуйтесь», -- рассказала супруга.





Алесь Пушкин также прислал отдельные письма детям.





"Пришли четыре письма, одно -- дочери, второе -- сыну, третье -- мне и одно общее. Также в письмах Алесь дает "ЦУ": двор косить, туалет убирать, дрова готовить», — говорит Янина.





Янина благодарна за солидарность, которую выражают люди.





"Друзья, волонтеры отзываются, все проявляют солидарность и мне помогают, сделали доставку продуктов. Звонят даже незнакомые люди и спрашивают, чем помочь", - говорит Янина Пушкина.





Пушкин обрил голову









Активист из Гомеля Илья Миронов написал в Фейсбуке, что получил от Алеся Пушкина из ражение с автопортретом. Письмо было написано художником еще в Гродненском СИЗО. По словам Алеся П кина, когда у него появились вши, то «пришлось принять радикальные меры». Из рисунка видно, что художник обрил голову.





"Сейчас я в спецо "Белреставрация", которую мне успели вбросить в милицейскую машину при аресте 30 марта в деревне Жиличи, во дворце Булгака, где я работал", - пишет Пушкин.





В чем обвиняют Алеся Пушкина





30 марта художника задержали в деревне Жиличи Кировского района, где он работал на реставрации дворца Булгаков. Сейчас его содержат в Гродненском изоляторе, он фигурант уголовного дела, которое начала Гродненская прокуратура по ч. 3 ст.130 Уголовного кодекса (разжигание вражды). По словам прокуратуры,»за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма".





Поводом для этого стал портрет антисоветского подпольщика с автоматом на плече, который был выставлен в Центре городской жизни в Гродно. Сначала Алеся Пушкина поместили в Гродненский СИЗО, а потом перевели в Минск.



