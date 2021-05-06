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"Суд будет месяцев через пять". Художник Пушкин просит не передавать ему передачи, чтобы не отбирать деньги у детей
Источник материала: Партизан
Он находится в СИЗО по уголовному делу, но получил еще и административный арест. Алеся Пушкина судили в Крупках по скайпу и дали 10 суток ареста. Основание-сопротивление сотрудникам милиции при задержании 30 марта в деревне Жиличи Кировского района. Об этом Алесь Пушкин сообщил в письме к жене Янине,
Волос у Пушкина теперь нет...
Янина также сообщила, что получила бумаги, в которых говорится о наложении ареста на дом в Бобре, в котором живет семья Пушкина и который принадлежит Пушкину. Арест производится на основании постановления следственного управления внутренних дел по Гродненской области.
Это уже 16-й суд Пушкина по административным делам за все время.
Также Алесю Пушкину дважды официально и настойчиво предложили самому написать заявление об увольнении из "Белреставрации".
"Я отказываюсь, пусть увольняют сами по какой угодно причине. Пока (на 23 апреля - Прим.) я еще работник, художник-реставратор "Белреставрации"—, - пишет Алесь.
Алесь Пушкин пишет, чтобы Янина приезжала только на первый день суда и больше не ездила.
"Суд будет долгим и нудным. Передачи не передавайте, потому что глупость жуликов кормить, что со мной сидят, — - пишет Алесь Пушкин. - Все надо детям, так как тяжело будет и за Марыльку платить ежемесячно в лицее, и Коля поступит, учить его».
Также Алесь пишет, что в конце следствия отдадут изъятые вещи: компьютер, телефоны Янины и сына Николая.
"По словам следователя, суд будет месяцев через пять, - говорит Янина. - Если это дело прицепили к "польскому делу", то это же надо изощриться, чтобы все это связать".
В минувшую пятницу к Алесю Пушкину в минское СИЗО впервые пустили адвоката.
"Она сказала, что Алесю в Минске понравилось даже больше, чем в Гродно. Говорит, Не волнуйтесь», -- рассказала супруга.
Алесь Пушкин также прислал отдельные письма детям.
"Пришли четыре письма, одно -- дочери, второе -- сыну, третье -- мне и одно общее. Также в письмах Алесь дает "ЦУ": двор косить, туалет убирать, дрова готовить», — говорит Янина.
Янина благодарна за солидарность, которую выражают люди.
"Друзья, волонтеры отзываются, все проявляют солидарность и мне помогают, сделали доставку продуктов. Звонят даже незнакомые люди и спрашивают, чем помочь", - говорит Янина Пушкина.
Пушкин обрил голову
Активист из Гомеля Илья Миронов написал в Фейсбуке, что получил от Алеся Пушкина из ражение с автопортретом. Письмо было написано художником еще в Гродненском СИЗО. По словам Алеся П кина, когда у него появились вши, то «пришлось принять радикальные меры». Из рисунка видно, что художник обрил голову.
"Сейчас я в спецо "Белреставрация", которую мне успели вбросить в милицейскую машину при аресте 30 марта в деревне Жиличи, во дворце Булгака, где я работал", - пишет Пушкин.
В чем обвиняют Алеся Пушкина
30 марта художника задержали в деревне Жиличи Кировского района, где он работал на реставрации дворца Булгаков. Сейчас его содержат в Гродненском изоляторе, он фигурант уголовного дела, которое начала Гродненская прокуратура по ч. 3 ст.130 Уголовного кодекса (разжигание вражды). По словам прокуратуры,»за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма".
Поводом для этого стал портрет антисоветского подпольщика с автоматом на плече, который был выставлен в Центре городской жизни в Гродно. Сначала Алеся Пушкина поместили в Гродненский СИЗО, а потом перевели в Минск.
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"Суд будет месяцев через пять". Художник Пушкин просит не передавать ему передачи, чтобы не отбирать деньги у детей
Он находится в СИЗО по уголовному делу, но получил еще и административный арест. Алеся Пушкина судили в Крупках по скайпу и дали 10 суток ареста....
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