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Зеленский: «Русский перевод? Они здесь! Они везде!»

06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент Украины, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, перешел с украинского на английский: «They are here. They are everywhere».

«Пул №3» приводит фрагмент диалога полностью.

Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»

Журналистка: «У меня русский перевод. Все ок».

Зеленский: «Русский перевод? Они здесь! Они везде!»

 
 
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Президент Украины, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, перешел с украинского на английский: «They are here. They are everywhere».
 
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