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Зеленский: «Русский перевод? Они здесь! Они везде!»
06.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент Украины, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, перешел с украинского на английский: «They are here. They are everywhere».
«Пул №3» приводит фрагмент диалога полностью.
Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»
Журналистка: «У меня русский перевод. Все ок».
Зеленский: «Русский перевод? Они здесь! Они везде!»
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Президент Украины, отвечая на вопрос во время пресс-конференции, перешел с украинского на английский: «They are here. They are everywhere».
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