В День Победы над Минском пролетят самолеты и вертолеты всего двух моделей. Рассказываем, почему

Источник материала: Tut.by

Военные парады в Беларуси в основном проводятся 3 июля и реже — 9 мая. В этом году на День Победы над Минском пролетят самолеты и вертолеты — правда, всего двух моделей. Рассказываем о них и поясняем этот выбор.



Тренировка перед парадом 2021 года. Фото: читатель TUT.BY

Несколько дней назад многие минчане обратили внимание на то, что над столицей начали летать самолеты и вертолеты — примерно так же, как во время репетиций парадов 9 мая или 3 июля. Однако сейчас 2021 год, так что парад должен быть проведен 3 июля. Дело в том, что на День Победы парады в нашей стране проходят по круглым датам, кратным пяти — например, в 2015-м и в 2020-м. Во все прошлые годы основным «военным» праздником с парадом становится День независимости, то есть 3 июля.

В пользу того, что полноценного парада не будет, говорил и тот факт, что летали над Минском далеко не все самолеты, имеющиеся в составе ВВС и войск ПВО. Заметить удалось только учебно-тренировочные L-39 Albatros и вертолеты Ми-8. Ни истребителей, ни штурмовиков, ни ударных вертолетов Ми-24, ни транспортной авиации ни разу не пролетело.

В чем особенности L-39 и Ми-8, и чем они запомнились на предыдущих парадах?

L-39 — далеко не самый современный самолет в белорусской авиации. Еще в начале семидесятых годов прошлого века этот чехословацкий самолет был выбран как основной для тренировки пилотов стран Варшавского договора, и именно на нем учились летать пилоты, которым предстояло воевать в Третьей мировой. Сегодня эта машина не считается современной даже как «летающая парта», в десятых годах Беларусь приобрела более современные учебно-боевые Як-130.



Пролет «Альбатросов» в 2019 году над Минском. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Конкретно белорусские L-39 в количестве десяти штук были закуплены в 2006 году у Украины, тогда в Лиде в составе 206 центра подготовки летного состава сформировали пилотажную группу «Белая Русь». Все L-39 группы имеют ливрею в красных и зеленых цветах и на каждом параде на протяжении по крайней мере последних 10−12 лет они рисуют на небе «флаг» из красных и зеленых полос дыма.

Что касается вертолетов Ми-8, то этот десантно-транспортный Ми-8МТВ5 представляет собой глубокую модернизацию классического Ми-8, который производится с 1965 года. Дело Ми-8МТВ5 — обеспечивать боевые действия, перебрасывать личный состав, снабжать его боеприпасами и продовольствием, вывозить раненых, эвакуировать население в случае надобности или оказывать людям гуманитарную помощь.



Ми-8МТВ5 во время репетиции парада 28 июня 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Что касается участия в парадах, то Ми-8 выделяются в первую очередь тем, что летают на мероприятиях, неся государственные флаги. Поэтому логично было предположить, что машины для «мини-парада» выбрали по принципу возможности носить или рисовать дымами красно-зеленый флаг.

Что об этом выборе говорят официальные лица (и когда над Минском полетят самолеты и вертолеты)?

Сегодня, 6 мая, прошла пресс-конференция, посвященная мероприятиям ко Дню Победы. В частности, в ходе мероприятия говорилось, что помимо других праздничных мероприятий в Минске 9 мая пройдет торжественный ритуал чествования государственных символов — герба и флага. Он запланирован на площади Государственного флага в 18.00.

— Там же планируется в случае летной погоды пролет авиации, — сообщил представитель Минобороны.

По его словам, полетят два вертолета МИ-8 с полотнищами флага и герба, а также пять учебно-тренировочных самолетов L-39 с дымами цвета национального флага Республики Беларусь.

Поскольку мы не были полностью уверены, что воздушные суда были выбраны именно «по принципу флага», то заранее направили свой вопрос, почему над Минском полетят именно эти самолеты, а не, например, новейшие Су-30СМ, которые сейчас символизируют воздушную мощь республики.

На вопрос нам ответил начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны — полковник Вадим Лукашевич.

— Предусмотрен у нас пролет двух вертолетов, Ми-8, и пяти L-39 в первую очередь тем, что, соответственно, дымы у нас пускают только самолеты L-39. И также это предусмотрено тем, что у L-39 меньше скорость, соответственно, для создания более яркого эффекта лучше в этих случаях применять самолеты L-39. И еще очень важный момент — необходимо пять самолетов для того, чтобы красиво показать цвета национального флага, а у нас на вооружении находится всего лишь четыре самолета Су-30.

Как именно создаются дымовые полосы?

Дымогенераторы для создания цветных полос в небе бывают двух видов. Первый позволяет создавать «фюзеляжные дымы». Он представляет собой специальную систему, которая устанавливается на самолет и впрыскивает особый реагент в заднюю часть сопла. Реагент вступает в реакцию с выхлопными газами и окрашивает инверсионный след самолета в нужный цвет.

Второй способ — подвесные контейнеры дымогенератов на пилонах, в которых заранее запрессован дымовой состав.

Судя по многочисленным парадам с участием пилотажной группы «Белая Русь», белорусские L-39 используют первый вариант — цветные дымы идут из сопла, а не из-под крыльев.

Насколько мы знаем, в новейшей истории Беларуси ни разу не было такого, чтобы в год, когда парад запланирован на 3 июля, самолеты с красными и зелеными дымами летали 9 мая, и наоборот — L-39 всегда выступали совместно с остальными воздушными судами парада.