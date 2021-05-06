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Угрозы голодовки и автопробег в Вильнюс. История с санаторием «Беларусь» набирает обороты
Источник материала: Tut.by
История с арестованными счетами санатория «Беларусь» в Друскининкае из-за введенных санкций ЕС по Беларуси набирает обороты. Как
Как сообщает delfi.lt, работники санатория не получают зарплату с января 2021 года. «Мы получили только за январь. Опять-таки, МИД, подчеркиваю, прячась за спину Swedbank, не дает получить деньги из Беларуси на выплату зарплат. МИД как бы дал разрешение, но Swedbank не дает получить деньги. Поэтому люди сердиты, люди голодные, не получают зарплату», — продолжил лидер профсоюза. Работники винят в сложившейся ситуации МИД и угрожают голодовкой с участием 400 семей работников санатория, если их требования не учтут. «Если власти не обратят внимания на наш протест, значит, она хочет, чтобы люди голодали. Если они хотели, чтобы люди голодали, в следующий раз мы соберемся около МИД, 400 семей, и объявим голодовку», — сообщил лидер профсоюза работников санатория Витаутас Чесна.
Колонна машин работников санатория
Эту инициативу поддержала Литовская конфедерация профсоюзов. Ее президент Инга Ругинене сказала, что европейские ведомства не указывали, что надо применить санкции, эту социальную катастрофу утроило само государство, которое не позаботилось о своих гражданах.
Инга Ругинене заявила, как передает delfi.lt, что санкции введены по вине МИДа Литвы, кроме того, никто ничего не сделал, чтобы люди не остались на улице. «Мы с января провели большую работу, выясняя методику и порядок. МИД нам долго говорил, что это не они назначили санкции, что это указ из ЕС. Мы обратились в Европейскую конфедерацию профсоюзов, чтобы выяснить весь механизм. Нам дали ясный ответ — только страна решает, какие санкции и в отношении кого применять. Значит, кто-то врет, решение было в руках МИД», — сказала Ругинене.
Накануне в Генпрокуратуре Литвы
Ранее delfi.lt
Напомним, счета санатория «Беларусь» в Друскининкае, который принадлежит Управлению делами президента Беларуси,
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История с арестованными счетами санатория «Беларусь» в Друскининкае из-за введенных санкций ЕС по Беларуси набирает обороты. Как сообщает delfi.lt, колонна машин...
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