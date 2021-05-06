Угрозы голодовки и автопробег в Вильнюс. История с санаторием «Беларусь» набирает обороты

Источник материала: Tut.by

История с арестованными счетами санатория «Беларусь» в Друскининкае из-за введенных санкций ЕС по Беларуси набирает обороты. Как сообщает delfi.lt, колонна машин работников санатория, в которой был также мэр города Друскининкай, в сопровождении полиции сегодня объезжает госучреждения в Вильнюсе и таким образом протестует против санкций. Акцию поддержала Литовская конфедерация профсоюзов. Тем временем работники санатория заявляют, что готовы устроить голодовку. Напомним, ранее МИД Литвы назвало два варианта, как решить проблему с санаторием: передать его в ведение Литвы или сделать его подведомственным другому белорусскому учреждению (сейчас принадлежит Управлению делами президента). Позже в конце апреля в Вильнюсе обсуждали вариант покупки санатория у Минска.



Фото: Гродненская правда

Как сообщает delfi.lt, работники санатория не получают зарплату с января 2021 года. «Мы получили только за январь. Опять-таки, МИД, подчеркиваю, прячась за спину Swedbank, не дает получить деньги из Беларуси на выплату зарплат. МИД как бы дал разрешение, но Swedbank не дает получить деньги. Поэтому люди сердиты, люди голодные, не получают зарплату», — продолжил лидер профсоюза. Работники винят в сложившейся ситуации МИД и угрожают голодовкой с участием 400 семей работников санатория, если их требования не учтут. «Если власти не обратят внимания на наш протест, значит, она хочет, чтобы люди голодали. Если они хотели, чтобы люди голодали, в следующий раз мы соберемся около МИД, 400 семей, и объявим голодовку», — сообщил лидер профсоюза работников санатория Витаутас Чесна.

Колонна машин работников санатория объезжает сегодня в Вильнюсе госучреждения. Сообщает, что среди участников есть и мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас.



Колонна машин, которая сегодня приехала в Вильнюс из Друскининкай. Фото delfi.lt

Эту инициативу поддержала Литовская конфедерация профсоюзов. Ее президент Инга Ругинене сказала, что европейские ведомства не указывали, что надо применить санкции, эту социальную катастрофу утроило само государство, которое не позаботилось о своих гражданах.

Инга Ругинене заявила, как передает delfi.lt, что санкции введены по вине МИДа Литвы, кроме того, никто ничего не сделал, чтобы люди не остались на улице. «Мы с января провели большую работу, выясняя методику и порядок. МИД нам долго говорил, что это не они назначили санкции, что это указ из ЕС. Мы обратились в Европейскую конфедерацию профсоюзов, чтобы выяснить весь механизм. Нам дали ясный ответ — только страна решает, какие санкции и в отношении кого применять. Значит, кто-то врет, решение было в руках МИД», — сказала Ругинене.

Накануне в Генпрокуратуре Литвы заявили , что счета санатория «заморозили» обоснованно. При это уточнили, что для улучшения финансового положения санатория и его сотрудников сейчас решается вопрос о возможности применения дополнительных исключений, которые предусмотрены законодательством Литвы о применении экономических и других международных санкций. Какие-либо другие детали не сообщались.

Ранее delfi.lt сообщал , что представители санатория «Беларусь» в Друскининкае намеревались обратиться к руководителям Литвы с просьбой об упразднении санкций. Инициаторы обращения утверждали, что больше 6000 человек подписали обращение к президенту и премьер-министру Литвы, а также к парламентским фракциям с просьбой снять, по их мнению, незаконные ограничения и разрешить дальнейшую работу санатория — лечение больных детей из Беларуси.

Напомним, счета санатория «Беларусь» в Друскининкае, который принадлежит Управлению делами президента Беларуси, были арестованы 18 декабря, причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси. 29 декабря представители правительства Литвы заявили, что рассматривают варианты помощи литовским сотрудникам санатория. По данным Фонда соцстрахования Литвы (Sodra), в целом в нем работают 393 человека, из которых 350 человек — литовцы, остальные — белорусы.