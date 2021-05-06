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Девушка хотела записать милое видео с домашним попугаем. Но кое-кто был против
Источник материала: Tut.by
А ваши домашние питомцы ревнуют вас друг к другу? Героине этого ролика в этом отношении не повезло. На видео видно, как домашний пес явно не рад милому общению его хозяйки с попугаем.
Собака приподнялась на диване, когда девушка принимала «поцелуи» от птички. Пес не стал мириться с тем фактом, что хозяйка уделяет внимание не ему, и ударил лапой своего соперника. Попугай вылетел из кадра, а виновник драки заслужил гневные выкрики в свой адрес (но, кажется, не пожалел о своем поступке).
Кстати, в следующем видео автор ролика пояснила, что собака и попугай (его зовут Билли) на самом деле ладят друг с другом. Вообще, в доме у девушки четыре пса, они играют с Билли и никогда бы не причинили ему вреда.
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Собака подумала: «На сегодня любви для попугая достаточно».
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