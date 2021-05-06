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На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

06.05.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести высотных домов, двух многоуровневых паркингов и торгового центра, развернулось около метро «Грушевка», на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. Его возводит компания «ГрандХаузИнжениринг», новый комплекс назвали «Квартал на Грушевке». Узнали цены и подробности.

Как рассказали Onliner представители застройщика, первым возводится 19-этажный жилой дом в границах проспекта Дзержинского, улицы Щорса и проспекта Жукова. Проектом предусмотрен монолитный железобетонный каркас. Все квартиры будут сдаваться в черновой отделке, с улучшенной штукатуркой стен и цементно-песчаной стяжкой по звукоизоляционному слою. Будет возможность купить квартиру со свободной планировкой.

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

Стены дома выполняются из керамзитобетонных блоков, здание получит вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранитной плитки, штукатурную систему утепления и декоративное оштукатуривание. В каждом подъезде будет работать по два лифта.

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На первом этаже запроектированы встроенные помещения административно-торгового назначения.

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — март 2023 года. По периметру «Квартала на Грушевке» разместятся детские площадки, тренировочные workout-зоны и другие места отдыха для детей и взрослых. Полная реализация проекта рассчитана до 2026 года.

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

В продажу уже поступили  1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры первого дома. Площадь — от 36 до 120 квадратных метров. Всего в жилом доме предусмотрено 255 квартир.

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

Цены в долларах указаны для удобства, все расчеты осуществляются по официальному курсу на день оплаты.

1-комнатные

(36—46 кв. м)

2-комнатные

(60—65 кв. м)

3-комнатные

(81—88 кв. м)

4-комнатные

(110—120 кв. м)

$1270—1500

$1080—1300

$1080—1380

$1070—1450

Реализация квартир осуществляется посредством заключения договоров долевого строительства, предусмотрена возможность оплаты в рассрочку до 5 лет. Также застройщик работает над созданием партнерских лизинговых и кредитных программ.

На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны
На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны
На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны
На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

Возведение «Квартала на Грушевке» ведется застройщиком с привлечением немецкого инвестиционного капитала. Основным инвестором проекта является группа компаний DVI Deutsche Vermögens und Immobilienverwaltungs GmbH.

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Строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести высотных домов, двух многоуровневых паркингов и торгового центра, развернулось около метро...
 
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