На Грушевке появится новый жилой комплекс. Цены уже известны

Источник материала: Onliner

Строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести высотных домов, двух многоуровневых паркингов и торгового центра, развернулось около метро «Грушевка», на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. Его возводит компания «ГрандХаузИнжениринг», новый комплекс назвали «Квартал на Грушевке». Узнали цены и подробности.

Как рассказали Onliner представители застройщика, первым возводится 19-этажный жилой дом в границах проспекта Дзержинского, улицы Щорса и проспекта Жукова. Проектом предусмотрен монолитный железобетонный каркас. Все квартиры будут сдаваться в черновой отделке, с улучшенной штукатуркой стен и цементно-песчаной стяжкой по звукоизоляционному слою. Будет возможность купить квартиру со свободной планировкой.





















Стены дома выполняются из керамзитобетонных блоков, здание получит вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранитной плитки, штукатурную систему утепления и декоративное оштукатуривание. В каждом подъезде будет работать по два лифта.









На первом этаже запроектированы встроенные помещения административно-торгового назначения.





Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — март 2023 года. По периметру «Квартала на Грушевке» разместятся детские площадки, тренировочные workout-зоны и другие места отдыха для детей и взрослых. Полная реализация проекта рассчитана до 2026 года.













В продажу уже поступили 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры первого дома. Площадь — от 36 до 120 квадратных метров. Всего в жилом доме предусмотрено 255 квартир.













Цены в долларах указаны для удобства, все расчеты осуществляются по официальному курсу на день оплаты.

1-комнатные (36—46 кв. м) 2-комнатные (60—65 кв. м) 3-комнатные (81—88 кв. м) 4-комнатные (110—120 кв. м) $1270—1500 $1080—1300 $1080—1380 $1070—1450

Реализация квартир осуществляется посредством заключения договоров долевого строительства, предусмотрена возможность оплаты в рассрочку до 5 лет. Также застройщик работает над созданием партнерских лизинговых и кредитных программ.

















Возведение «Квартала на Грушевке» ведется застройщиком с привлечением немецкого инвестиционного капитала. Основным инвестором проекта является группа компаний DVI Deutsche Vermögens und Immobilienverwaltungs GmbH.