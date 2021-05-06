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МВД будет работать в усиленном режиме 9 мая. Особое внимание уделят незарегистрированной символике

06.05.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заместитель начальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир Станилевич предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая, об этом он заявил на пресс-конференции.

— Исходя из анализа обстановки и особенностей организации охраны общественного порядка на подобных мероприятиях в МВД осуществляется планомерная подготовка к обеспечению безопастности. Территориальными органами внутренних дел осуществляется реализация задач... Подготовлены расчеты сил и средств по каждому месту, определены участки и назначены старшие на данных территориях, — начал замначальника.

Как заявил Станилевич, личный состав органов МВД 9 мая будет нести службу в усиленном режиме.

— Все граждане, которые пожелают прийти на праздник, должны пройти досмотр на КПП. В случае обнаружения запрещенных предметов в ручной клади или на себе они будут изыматься, а лица будут доставляться в территориальные органы внутренних дел для разбирательств, — сказал Станилевич.

Отдельное внимание он уделил незарегистрированной символике:

— С учетом непрекращающихся попыток давления на правоохранительные органы и обычных граждан со стороны деструктивных элементов хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения общепринятых норм поведения в обществе, о соблюдении действующего законодательства и существующей ответственности за его нарушение. Отдельно необходимо остановиться на незаконном использовании незарегистрированной символики, совершении различного рода провокационных действий, а также вызывающем поведении отдельных граждан во время мероприятий.

По его словам, органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы: «Любое правонарушение будет мгновенно пресекаться. Виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности».

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Заместитель начальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Владимир Станилевич предупреждает о недопустимости использования...
 
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