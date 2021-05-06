Метки Apple AirTag назвали дешевым и эффективным способом слежки

Источник материала: Onliner

Журналист The Washington Post поставил эксперимент, в рамках которого решил проверить, насколько подходят метки Apple AirTag для слежки. Одно из устройств он положил в свой рюкзак, попросив коллег отслеживать его передвижение с помощью Find My. В итоге он пришел к выводу, что AirTag является недорогим и эффективным способом для сталкинга.

Во время поездок на велосипеде метка каждые несколько минут сообщала ее владельцу о местонахождении журналиста с точностью в полквартала. Когда Джеффри Фаулер находился дома, метка передавала координаты точно.

В метке предусмотрена функция, которая позволяет обнаружить слежку за человеком с помощью чужой метки AirTag, однако Фаулер назвал ее не слишком эффективной. В частности, речь идет об уведомлениях на его смартфоне о наличии рядом чужого устройства, а также звуковых сигналах из самой AirTag. По словам Фаулера, звук недостаточно громкий, а первый раз метка подает его только через три дня.

Журналист также напоминает, что владелец Android-смартфона не будет получать уведомлений о наличии рядом шпионской AirTag (узнать данные о метке можно только при прямом контакте через NFC). Кроме того, при желании спикер метки можно отключить или заглушить, а в некоторых случаях его просто не будет слышно. В случае, если звук слышен, спрятанную метку будет все равно непросто найти.

Ранее в Apple заявили, что продукт новый и будет дорабатываться.