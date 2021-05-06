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К белорусским дизайнерам Honar пришли с проверкой по «не своей инициативе»

06.05.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром проверяющие (оказалось, из Госстандарта) пришли к бренду Honar. Мы писали про небольшую компанию и их работу в июне прошлого года, почитайте. Васильки, орнамент, папоротник — пока можно только гадать о причинах проверки.

— Пока ничего активного не происходит, к нам пришел Госстандарт. Попросили документы, часть срочно, часть — на протяжении нескольких дней мне нужно предоставить. Будут выбирать одежду на проверку соответствия стандартам. Сказали, что это «не их инициатива». А чья — не сказали. Даже не знаю, что могло возбудить повод. Может, белорусская мова? У меня только догадки, — рассказал основатель компании Павел Довнар.

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Сегодня утром проверяющие (оказалось, из Госстандарта) пришли к бренду Honar. Мы писали про небольшую компанию и их работу в июне прошлого года, почитайте. Васильки,...
 
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