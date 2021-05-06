ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"У Москвы есть жестко выраженное пожелание Пекина не поступать с Беларусью так, как там привыкли"

06.05.2021 14:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Говорить о полном слиянии России и Беларуси в ближайшей перспективе не приходится, однако страны ждет усиление интеграции в военном и экономическом аспектах.



Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил консультант, писатель Лев Вершинин.

«Если понимать интеграцию России и Беларуси как слияние с поглощением - неважно кем, то ли Беларуси Россией, то ли России Беларусью, то, конечно же, такого не произойдет. Если речь идет о максимальной интеграции в экономическом и военном смыслах, то, разумеется, в ближайшее время стоит ожидать такие процессы», - пояснил он.

При этом политолог обратил внимание на некоторые сложности для осуществления интеграции РФ и РБ в экономическом аспекте.

«В России есть определенные силы, которые хотят поживиться Беларусью, но не желающие ничего жертвовать взамен. Но насколько я понимаю, российское руководство сейчас не в том положении, чтоб идти на поводу у тех, у кого частенько шла раньше», - отметил он.

Вершинин подчеркнул, что свидетельством тому является политическое поражение указанных сил в подковерной борьбе в России.

«Это и паническое бегство белорусского политолога Дмитрия Болкунца, означающее, что даже те силы, которые его курировали, не смогли его защитить. Это и арест в Москве белорусских заговорщиков, который говорит о достаточной степени их проигрыша. Это и вылезшее из-под ковра интервью Юмашева (российский политический деятель Валентин Юмашев – прим. ред.) Forbes, где Юмашев весьма отрицательно отзывается о сложившейся в Беларуси системе, включая высшую персоналию. А Кремль этот момент резко отмел», - добавил он.
Впрочем, полагает политолог, «Москва сейчас находится не в той ситуации, чтобы предавать, сливать или подставлять хоть и небольшого, но надежного и дисциплинированного союзника – Беларусь».

«Кроме того, по моим данным, у Москвы есть жестко выраженное пожелание Пекина не поступать с Беларусью так, как в Москве, к сожалению, привыкли», - сообщил он.

Учитывая весь набор данных вводных, подчеркнул Вершинин, есть все основания для того, чтобы прогнозировать очень серьезное военное сближение России и Беларуси, а также сближение в экономической сфере.

«Полного слияния Беларуси и России не будет, но оно и нужно. Как минимум по той причине, что два голоса в ООН лучше, чем один», - подытожил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорить о полном слиянии России и Беларуси в ближайшей перспективе не приходится, однако страны ждет усиление интеграции в военном и экономическом аспектах.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Давайте на майских». Подборка мангалов и грилей в Каталоге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by