«Не совершал криминала и не вредил государственным интересам»

пишет Радыё Свабода. Дело рассматривает Чаусский районный суд. Бывший заместитель председателя Могилевского горисполкома Владимир Дударев, которого судят за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 209 УК), назвал уголовное дело против себя «недоразумением» и пообещал позже высказаться о том, в связи с чем попал под преследование,Радыё Свабода. Дело рассматривает Чаусский районный суд.





Правозащитники признали Дударева политзаключенным

Дударев во время избирательной кампании 2020 года был координатором инициативной группы выдвиженца в президенты Виктора Бабарико по Могилевщине. С 11 июня 2020 года его держат в следственном изоляторе, что в могилевской тюрьме № 4. 19 июня 2020 года правозащитники признали его политзаключенным. Виновным себя подсудимый не считает.





Дудареву грозит до 10 лет заключения. Хотя даже по данным следствия, он "нанес ущерб общественным и государственным интересам" всего на 43 669 рублей. Хотя "преступная деятельность" Дударева, говорилось на суде, охватывает 2006-2015 годы.





Уголовное дело рассматривает председатель Чаусского районного суда Елена Королько. Государственное обвинение представляет сотрудник Чаусской прокуратуры Сергей Снытченко. Процесс начался 19 апреля. Сейчас обвиняемый дает показания суду.





В чем обвиняют Дударева

Как следует из материалов дела, Дударев, занимая должность председателя жилищно-строительного кооператива «Центр Дом», пользуясь преимущественным правом в выборе квартиры в одном из новых многоэтажных домов, выбрал себе жилье на последнем этаже. Без согласия членов кооператива и в нарушение устава обратился в проектную организацию, чтобы та увеличила высоту технического этажа. В дальнейшем он незаконно приобрел помещение технического этажа, соединил с ним свою квартиру и переоборудовал его под жилье.





Кроме того, Дударева обвиняют в том, что он, управляя отделом строительства горисполкома, незаконно возвел для своего отца дом в природоохранной зоне реки Дубровенки. Когда нарушение обнаружилось, то, будучи уже заместителем председателя горисполкома «используя полномочия должностного лица», помешал начать против отца административный процесс за самовольное строит ьство.





Позиция обвиняемого

5 мая Владимир Дударев давал показания по эпизодам, связанным с перепланировкой своей квартиры. Суду он доказывал, что все его действия делались с согласия большинства членов кооператива, а сам проект перепланировки получил положительное заключение. Жалоб от других собственников квартир, по его сл ам, не было.





Дударев рассказал, что до задержания в прошлом году прокуратура проводила «множество проверок», законно ли он приобрел помещение технического этажа, и выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел — в связи с отсутствием в его действиях поступков, подлежащих уголовному наказанию.





Он сослался на ответ из Главного управления борьбы с организованной преступностью, в котором отмечалось, что «процедура передачи помещения технического этажа в собственность была выполнена надлежащим образом».

Владимир Дударев воздержался «делать выводы, в связи с чем возбуждено это дело», но пообещал что-нибудь сказать об этом позже. Он выразил надежду, что суд разберется с «недоразумением», как он это назвал. Дударев считает, что в обвинении не показано, каким образом «нанесен существенный вред государственным интересам».





О Владимире Дудареве

Председателем жилищно-строительного кооператива, созданного для улучшения жилищных условий его членов, Владимира Дударева избрали в 2006 году. Тогда он работал ведущим специалистом общего отдела Могилевского облисполкома. Руководил товариществом до конца 2008-го и ушел в связи с загруженностью основной работой. Дом, в котором Дударев получил квартиру, сдали в 2010 году.





В 2008-2010 годах работал главным специалистом в аппарате Могилевского горсовета. Затем руководителем отдела строительства Могилевского горисполкома. С сентября 2018 до августа 2019 года был заместителем председателя горисполкома, занимался вопросами строительства и ЖКХ.





На момент задержания работал заместителем директора акционерного общества «Домостроение» и был областным координатором инициативной группы Виктора Бабарико.





Суд не удовлетворил ходатайство адвоката Евгения Богуславского об изменении меры пресечения для Дударева на домашний арест или поруку. Необходимость такой меры была объяснена наличием у обвиняемого хронических болезней, которые в заключении обострились, и в тюремных условиях с ними невозможно справиться.





43-летний Владимир Дударев — не первый из могилевских членов инициативной группы Бабарико, попавший под уголовное преследование. В июне 2020 года задержали руководителя Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармызова. 26 февраля 2021 года Октябрьский суд Могилева присудил ему три года колонии общего режима за превышение служебных полномочий с нанесением ущерба в крупном размере. Кармызов, по данным следствия, незаконно выдал кредит на 75 тысяч рублей. Журналистов независимых медиа на процесс Кармызова не пускали.



