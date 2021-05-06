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Хоккей: Минское «Динамо» подписало вратаря сборной Словакии

06.05.2021 14:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское «Динамо» подписало 27-летнего вратаря сборной Словакии Патрика Рыбара.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

27-летний Рыбар минувшие два сезона провел в составе финского клуба «Кярпят», завершив первый из них с процентом отраженных бросков на уровне 92,4 в составе команды-победителя регулярного чемпионата, а второй – с показателем 91,2.

Все это время Рыбар конкурировал с одним из самых перспективных молодых вратарей Финляндии Юстусом Аннуненом, который теперь должен отправиться в систему «Колорадо Эвеланш» из НХЛ.

В сезоне 2018/2019 Патрик Рыбар также стремился пробиться в НХЛ – через фарм-клуб «Детройта». В «Гранд-Рапидс Гриффинс» он делил игровое время с финном Харри Сятери, за плечами которого нынче пять сезонов в КХЛ. Рыбар был неплох в АХЛ, ведь отражал свыше 90 процентов бросков по воротам.

На данный момент в ростере «Динамо» на сайте команды значится один голкипер – Алексей Колосов. Ранее сообщалось, что вратари Александр Осипков, Дэнни Тэйлор и Доминик Фурх вышли на рынок свободных агентов.
 
 
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Минское «Динамо» подписало 27-летнего вратаря сборной Словакии Патрика Рыбара.
 
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