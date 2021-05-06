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Подростку, который спас брата на пожаре, предстоит перенести несколько операций

06.05.2021 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая – Sputnik. Заместитель главного врача Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи по хирургии Игорь Шиманский подчеркнул, что давать какие-то прогнозы о перспективах лечения Ромы Когодовского преждевременно, поскольку площадь ожогов на теле у ребенка большая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Замглавврача БСМП подчеркнул, что состояние 12-летнего подростка стабильное. Выполнено две операции на пораженных участках тела, применяются самые передовые методики лечения, в том числе с использованием клеточных технологий. Роме предстоит перенести еще не одну операцию, их будут делать с интервалом в два-три дня.

По словам Игоря Шиманского, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе с участием министра здравоохранения Беларуси и ведущих российских специалистов.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое, хотя есть небольшая положительная динамика: организм борется. Ранее сообщалось, что Рома находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Мальчик-герой

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района загорелся дом, в котором было двое детей. 12-летний Рома сначала сам попытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили из рук ребенка, Роман сразу же упал в обморок. Он получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП. Транспортировку осуществлял вертолет МЧС Ми-8 с медицинским модулем на борту.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, площадь поражения 50%, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром. Неравнодушные люди и организации поддерживают семью, потерявшую в пожаре все имущество. Ситуацию на личный контроль взял Александр Лукашенко.

В Беларуси запустили акцию в поддержку маленькому герою: под хештегами #Ромаживи и #Ромагерой неравнодушные люди оставляют пожелания здоровья 12-летнему Роме.

К акции присоединились школьники из разных уголков республики, белорусские музыканты и исполнители.

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Теги: Минск
 
 
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Состояние 12-летнего Романа Когодовского из деревни Сидоровичи Мядельского района стабильно тяжелое, медики очень осторожны с прогнозами о перспективах лечения...
 
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