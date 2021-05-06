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Где 9 Мая 2021 пройдет "Бессмертный полк" в Гродно

06.05.2021 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 6 мая – Sputnik, Инна Гришук. Полюбившаяся многим народная акция "Бессмертный полк", которую в Беларуси проводят под девизом "Беларусь помнит", состоится в Гродно в День Победы. В гродненском горисполкоме рассказали, куда могут прийти горожане с портретами ветеранов, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.

Как сообщила Sputnik заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Ольга Лавришик, аналог известной акции "Бессмертный полк" в Гродно будут проводить в рамках городского митинга, который пройдет у Вечного огня на Кургане Славы в 11 часов 9 Мая.

"Единственное отличие, в нынешнем году в программе празднования Дня Победы нет шествия, поэтому горожане не смогут пройтись колонной по городу с портретами ветеранов", – уточнили в горисполкоме.

Там также отметили, что прийти на митинг с портретами погибших на войне родственников может каждый желающий. Организацией данной акции занимается местный БРСМ, который уже пригласил своих активистов к участию. Поэтому найти место сбора горожанам будет легко.

Напомним, что большая часть праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Гродно на территории Кургана Славы. В программе – торжественный митинг с возложением цветов и венков, концерты, которые будут проходить одновременно на двух сценах – у подножия Кургана и на территории "Рубеж Карбышева".

Гости праздника смогут посетить множество тематических интерактивных площадок, увидеть показательные выступления военных, выставку современного вооружения. Вечером в 23.00 запустят 6-минутный салют, в финале состоится часовой концерт специального гостя Алексея Хлестова.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусский аналог акции "Бессмертный полк" 9 Мая состоится в Гродно, в горисполкоме, рассказали, куда приходить горожанам с портретами погибших на войне ветеранов.
 
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