Как Минск отметит День Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

В 11.00 начнется возложение цветов и венков к монументу Победы. Это часть патриотической акции "Беларусь помнит". Почтить память погибших приедут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь.

В 11.00 тематическая программа откроется в парке Победы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, кинологи покажут свое мастерство в дрессуре служебных собак. Главной особенностью станет выставка военной техники. Будет работать полевая кухня. Все продлится до 17.00.

Центральной для гуляний станет площадка у Дворца спорта. Здесь с 10.00 до 23.00 пройдет ярмарка, с 12.00 запланирована концертная программа "Моя весна! Моя Победа!", которая позволит окунуться в атмосферу довоенного времени и послушать популярные песни военных лет. Не забудут и о развлечениях - пройдет международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle.

Оценить образцы военной техники с 10.00 помимо парка Победы можно будет в разных районах столицы. Минобороны развернет в Минске семь тематических площадок, в том числе в Комаровском сквере, у Национальной библиотеки, "Чижовка-Арены", в парках имени Янки Купалы, экстремальных видов спорта и им. Павлова.

С 15.00 до 17.00 в рамках акции "Вальс Победы" развлекательные программы проведут на привычных районных концертных площадках.

В 18.00 на площади Государственного флага пройдет торжественный ритуал чествования государственных символов — герба и флага.

В 21.30 на площади Победы стартует гала-концерт "Подвиг народа бессмертен".

В 23.00 венчает все праздничный салют. Определены пять точек — на территории парка имени Янки Купалы, в парке им. Павлова, на набережной в Дроздах, в парке им. Уго Чавеса и на площадке у "Чижовка-Арены".

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