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101-летний ветеран показал зарядку, которую делает ежедневно – видео
06.05.2021 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сейчас зарядка 101-летнего Федора Лисовского состоит из 11 упражнений, среди которых есть и сложные в исполнении элементы. По его словам, комплекс посоветовали врачи еще в конце 1940-х годов в больнице, где Лисовский лежал после инфаркта.
"Конечно, раньше были более сложные упражнения, сейчас проще, но есть определенный минимум, который стараюсь выполнять каждый день", – говорит Федор Минович.
Кроме того, Федор Минович гуляет на свежем воздухе каждый день. Еще совсем недавно совершал двухкилометровые прогулки, но сейчас больше ходит вокруг дома. Все-таки возраст дает о себе знать.
"Кроме физических упражнений свою роль сыграло еще и то, что я не люблю спиртное и уже много десятилетий не курю. Выпить, конечно, могу, но совсем чуть-чуть. Даже сейчас красное вино, которое врач посоветовал иногда пить, разбавляю водой напополам", – подчеркнул собеседник.
Федор Минович прошел войну от первого до последнего дня, служил на трех фронтах и в двух родах войск. Подробнее о необычной судьбе витебского ветерана
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Фёдор Минович Лисовский один из самых старых ветеранов Великой Отечественной в Витебской области, сейчас ему 101 год. Несмотря на это Федор Минович ежедневно гуляет...
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