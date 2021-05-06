Digital победил ТВ? Google, Яндекс и Mail.ru ответят на Video Ads Conference 2021

Источник материала: ProBusiness

20 мая в пятый раз состоится Video Ads Conference ― крупнейшая в Беларуси бесплатная онлайн-конференция по видеорекламе. Тема этого года: "Digital победил ТВ?".

В 2020-м инвестиции в рекламу сократились почти на 10%. Драйвером восстановления объемов рынка станет рост числа digital-каналов, в частности, видеорекламы. По оценкам независимых экспертов, темп роста инвестиций в перспективный формат с ощутимым ROI будет самым большим за 2021 год. Вместе с тем в 2020 году телевизионную рекламу стали покупать на 16% меньше, а прогнозы восстановления объемов рекламы на ТВ в ближайшие годы неутешительны.

Об этом и не только на онлайн-конференции Video Ads Conference расскажут представители:

Google ― Кирилл Винокуров, менеджер по развитию агентского бизнеса в Украине и СНГ.

Яндекса ― Елизавета Смирнова, менеджер медийных проектов компании.



Mail.ru Group ― Николай Сентюрин, руководитель отдела развития коммерческих проектов Mail.ru.

DSP-платформы Eskimi ― Ангелина Каток, менеджер по развитию бизнеса Eskimi.

Онлайн-платформы Renderforest

Digital-агентства AMDG ― Сергей Казак, Chief Visionary Officer.

Video Ads Conference ― это конференция для директоров по маркетингу и развитию бизнеса, маркетологов, Head of Digital, бренд-менеджеров, собственников бизнеса и всех тех, кто хочет или уже работает с видеорекламой в интернете.

Участие в онлайн-конференции Video Ads Conference бесплатное. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно здесь .

Партнер конференции ― программатик-платформа Eskimi.

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