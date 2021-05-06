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Теперь точно. Завтра российский флот получит «вооруженную до зубов» многоцелевую подлодку

06.05.2021 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М») 7 мая войдет в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, пишет ТАСС.


Иллюстративное фото: wikipedia.org

«7 мая 2021 года в Северодвинске, на предприятии «Севмаш», под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М», — сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в преддверии церемонии приема подлодки в состав флота Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань».

Приказ главкома ВМФ России о зачислении подводной лодки в состав ВМФ будет зачитан на церемонии 7 мая, на подлодке будет поднят Андреевский флаг.

Ранее источник сообщил ТАСС, подлодка будет передана флоту 7 мая, перед этим в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

Головная АПЛ проекта 885 М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М — крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее американский журнал The National Interest назвал «Казань» вооруженной до зубов субмариной.

 
 
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Ранее информация о том, что наиболее мощная субмарина этого класса войдет в состав ВМФ России в пятницу, оставалась неподтвержденной.
 
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