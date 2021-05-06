Просто мечта! Эти посудомоечные машины не надо встраивать в кухню, и они дешевле 700 рублей

Источник материала: Tut.by

Мыть посуду руками не только не самое приятное занятие, но еще и не экологичное. Вы знали, что посудомойка потребляет воды меньше, чем вы во время ручной мойки? Теперь знаете. Если вам не хочется или не можется встраивать в кухню машину, не беда: есть отдельно стоящие модели, причем вполне компактные. Да, все кастрюли за раз там не перемоешь, но для молодой семьи без нескольких детей вариант идеальный. И главное — бюджетный. LADY подобрала пять моделей на основании отзывов «Яндекс.Маркета».

Самый бюджетный вариант из списка — «малышка» Midea

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4.7 из 5 по версии 109 покупателей.

За один цикл Midea MCFD-55200W потребляет всего 6,5 литра воды. Чтобы понимать, насколько это круто: за 1 минуту из вашего крана вытекает 15 литров воды. Помыть пару столовых приборов, тарелок и еще две-три чашки явно займет больше времени. Так что с посудомойкой вы еще неплохо вложитесь в природу.

К параметрам. В ширину машина 55 сантиметров, влезает шесть стандартных комплектов посуды. То есть и места много не займет, и функционал не игрушечный. Есть вариант отложенного запуска от 2 до 8 часов, держатели для бокалов в комплекте и шесть программ работы. Среди них, например, «деликатная» программа для хрупкой посуды, а также экономичная — для слабозагрязненных тарелок. Покупатели отмечают, что работает машинка тихо, из минусов — чаши мультиварок входят совсем впритык. Но по соотношению "цена–качество" лучше вы просто вряд ли найдете.

Симпатичный «тайванец» Ginzzu чуть за 600 рублей

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4.6 из 5 по версии 19 покупателей.

Эта посудомойка выглядит стильно и минималистично: тем, кто придирается к каждой лишней кнопочке, должно понравиться. По вместительности Ginzzu DC361 такая же, как и модель от Midea, габариты — тоже. Вот только машина тайваньского бренда расходует 7 литров воды за цикл.

Программ здесь семь. В наличии стандартные штуки вроде быстрой мойки, режим для сильнозагрязненной посуды. В общем, все необходимое есть. Из особенностей надо отметить максимальный температурный режим воды на входе — 60 градусов — и функцию самоочистки машины. Покупатели, судя по отзывам, довольны: пару лет прибор точно отслужит, да еще и влезает в кухонную полку. Что еще надо?

Модель Korting от концерна Gorenje

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4.7 из 5 по версии 67 покупателей.

Когда-то Korting был немецкой фирмой, сейчас этот бренд выпускается под крылом концерна Gorenje. По размерам, вместительности, да и вообще по всем характеристикам от предыдущих вариантов она отличается мало чем. Зато за небольшую переплату в стоимости вы получаете гарантию на машину в 2 года, а не один (как у Ginzzu, например).

Расход воды здесь 6,5 литра за цикл. Можно откладывать старт от 1 до 24 часов. Удобно, когда нужно надолго уехать или лечь спать, но не хочется оставлять чистую посуду «тухнуть» внутри мойки. Есть функция самоочистки. В отличие от большинства отдельно стоящих дешевых моделей этот девайс не белый, а серебристый. Можно подобрать машину в тон холодильнику!

Экономичная посудомойка от испанского бренда EXITEQ

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4.7 из 5 по версии 17 покупателей.

Эта посудомойка — клон предыдущей. Если по какой-то причине у вас предвзятое отношение к Korting или Gorenje, можете дать шанс такой модели. По цвету, габаритам и функционалу она прямо-таки копия. Выбор, по сути, только в дизайне.

Отметим лишь, что параметр энергопотребления у всех этих машин все-таки отличается. Если принципиально, обращайте и на него внимание. Например, у EXITEQ EXDW-T502 это 0.61 кВт/ч, а вот у посудомойки от Midea он доходит до 0.77 кВт/ч. Учтите, что время стандартной программы у этой испанской модели — 3 часа. И хотя есть опция ускоренного режима, для кого-то такая разница в энергопотреблении может стать существенной.

Машина-гигант от Schaub Lorenz. Для тех, у кого посуды много

Рейтинг на «Яндекс.Маркете»: 4.6 из 5 по версии 26 покупателей.

Понимаем, что «настольной посудомойки» может хватать не всем. Поэтому присмотрелись к такому варианту от немецкой компании Schaub Lorenz. Эта посудомойка очень похожа по виду на отдельно стоящую стиральную машину с вертикальной загрузкой. По сути, белый ящик, которому на не самой тесной кухне может найтись место. И никакого встраивания! Особенно хорош вариант для дачи.

Посудомойка «выпьет» 13 литров за цикл, и, конечно, она будет значительно шумнее ее компактных конкурентов. Но, опять же, и посуды влезет больше (10 комплектов против 6 в вариантах выше). Отложенный старт работает от 3 до 9 часов, что в целом нормально, а вот программы здесь только 4. Зато есть, например, режим предварительного замачивания, чего маленькие посудомойки предложить не могут. В общем, достойная альтернатива «малышкам», а главное — недорогая. Плохих отзывов на нее при этом мы не нашли.