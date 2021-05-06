Правительство обязало все госзакупки шин осуществлять только у «Белшины»

Источник материала: Onliner

Государственные закупки красок и шин будут осуществляться с применением процедуры закупок из одного источника. Этого отныне требует постановление Совмина №261, опубликованное сегодня. Согласно документу требование будет действовать в 2021—2022 годах.

Текст постановления довольно лаконичен и содержит в себе лишь два требования: «Установить, что в 2021—2022 годах осуществляются государственные закупки с применением процедуры закупки из одного источника:

новых шин и резиновых камер — у ОАО „Белшина“.

красок, лаков и аналогичных покрытий — у ОАО „Лакокраска“, г. Лида».

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