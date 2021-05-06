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Правительство обязало все госзакупки шин осуществлять только у «Белшины»
Источник материала: Onliner
Государственные закупки красок и шин будут осуществляться с применением процедуры закупок из одного источника. Этого отныне требует постановление Совмина №261, опубликованное сегодня. Согласно документу требование будет действовать в 2021—2022 годах.
Текст постановления довольно лаконичен и содержит в себе лишь два требования: «Установить, что в 2021—2022 годах осуществляются государственные закупки с применением процедуры закупки из одного источника:
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Государственные закупки красок и шин будут осуществляться с применением процедуры закупок из одного источника. Этого отныне требует постановление Совмина №261,...
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