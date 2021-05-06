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Правительство обязало все госзакупки шин осуществлять только у «Белшины»

06.05.2021 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Государственные закупки красок и шин будут осуществляться с применением процедуры закупок из одного источника. Этого отныне требует постановление Совмина №261, опубликованное сегодня. Согласно документу требование будет действовать в 2021—2022 годах.

Текст постановления довольно лаконичен и содержит в себе лишь два требования: «Установить, что в 2021—2022 годах осуществляются государственные закупки с применением процедуры закупки из одного источника:

  • новых шин и резиновых камер — у ОАО „Белшина“.
  • красок, лаков и аналогичных покрытий — у ОАО „Лакокраска“, г. Лида».

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Государственные закупки красок и шин будут осуществляться с применением процедуры закупок из одного источника. Этого отныне требует постановление Совмина №261,...
 
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