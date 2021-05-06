«Давайте на майских». Подборка мангалов и грилей в Каталоге

Источник материала: Onliner

Как оправдать просроченные дедлайны и весеннюю лень работников? В деловой переписке для этого используется классическая формула «Давайте после майских!». Прогноз погоды на эти самые «майские» пока обещает тепло, поэтому шашлычный сезон наберет полноценные обороты. Останется только замариновать мясо по рецепту «Лучше всего делать на …», где вместо точек подставляете минералку, томатный сок, кефир, пиво или что угодно. А мангал или гриль для природных вылазок и дачных посиделок мы подобрали для вас в Каталоге.

Небольшие, легкие и портативные благодаря разборной или складной конструкции.

У разборного мангала можно отсоединить ножки, стенки и дно для удобства переноски и хранения. Самые доступные из них, как правило, с тонкими стенками, которые могут деформироваться уже через несколько «прожарок», а шампуры в комплекте — прогибаться под весом мяса. Тонкостенные мангалы также хуже держат тепло по сравнению с мангалами с толстыми стенками. Тем не менее из-за своей простоты, удобства и низкой цены они самые популярные.





Более прочные мангалы, скорее всего, прослужат вам дольше. Стенки у них чуть толще, но вес пока еще в пределах нормы, поэтому их можно переносить на место сбора компании. У них материал корпуса уже не совсем фольга, как говорят о дешевых мангалах.





Оптимальная толщина стенок надежного мангала — от 3 мм . Он прослужит вам точно много сезонов и сохранит жар углей на несколько порций шашлыка и овощей. Недостаток — большой вес. Например, модель «Пикничок» весит 18 кг. Чемоданчик или сумку с таким железом тяжеловато тащить до места пикника, если нет возможности подъехать на машине. Зато их точно не сдует ветром, и они не погнутся после пары использований.





Складной мангал , в отличие от разборного, не разделяется на отдельные элементы, а буквально складывается вплоть до компактного чемоданчика. Вот несколько примеров. Стоят складные мангалы чуть дороже.





Мангал для дачи — условное понятие. В Каталоге мы определили их как в большинстве своем стационарные, тяжелые и высокие модели. При этом они могут разбираться для удобства хранения после сезона и переноситься с помощью встроенных ручек или даже колес.

Мангал для дачи — не расходный материал, а покупается один раз и на много лет. Вы можете жарить шашлыки на кирпичах и в импровизированных кострах — никто вас не осудит, если костер разведен без нарушений. Но большой нормальный мангал не стыдно показать друзьям, коллегам или семье. На высоком и длинном мангале удобнее готовить, можно разложить сразу много шампуров с мясом на большую компанию.

Одна из главных фишек дачного мангала — наличие столиков в качестве дополнительной рабочей поверхности и полок, например для дров. Так удобнее раскладывать мясо и нанизывать его на шампуры, нарезать овощи или ставить баночку с пенным напитком. Столики бывают как стальные, так и из роскошного массива дерева. Многое тут зависит от размера вашего бюджета. Вот популярные варианты дачных мангалов в Каталоге.





Мангал может стать хорошим ландшафтным украшением на вашем участке. И в этом одна из фишек дачных мангалов — выглядеть как произведение искусства. Еще это называют художественной ковкой.





В Каталоге продают красивые чугунные мангалы белорусского производства. Долговечные, прочные и хорошо держат тепло. Весят много, но для дачного мангала это не критично.





Главным отличием гриля от мангала является крышка и способ размещения продуктов. В гриле мясо и овощи выкладываются на решетке, а не на шампурах. А крышка нужна для нагрева воздуха внутри и создания эффекта конвекции, то есть ваша еда готовится как бы в духовке. Крышка дополнительно защищает от дождя — существенный плюс по сравнению с мангалом. С грилем можно комбинировать разные способы приготовления: с крышкой и без, с прямым жаром или косвенным. На гриле удобно коптить: дым под крышкой будет обволакивать мясо и не уйдет мимо в атмосферу. Как правило, мясо на гриле получается сочным и с поджаренной корочкой.

В грилях такая же история с толщиной стенок, как и в мангалах. Чем толще, тем лучше. Важно также покрытие гриля. Например, оптимальным считается покрытие стали фарфоровой эмалью. При выборе обращайте внимание на качество исполнения функциональных элементов вроде ручек, жаровых заслонов, держателей крышки, зольников, решеток, угольных лотков и так далее. Дополнительный контроль над приготовлением блюд дает встроенный в гриль термометр. Что готовят на гриле? В интернете полно рецептов. Один из популярных — сочные стейки.





Встречаются небольшие портативные грили , которые можно брать на пикники или рыбалку.





Особняком стоят керамические грили , которые по форме напоминают большие яйца. Один бренд таких грилей так и называется — Big Green Egg . Керамика хорошо аккумулирует тепло и влагу, поэтому еда будет сочной и даже с легким эффектом копчения. Одна из фишек керамических грилей — возможность готовить почти все, что угодно. Можно выпекать, жарить, парить, коптить и т. д. — в любую погоду. Керамические грили хорошо подходят для блюд, требующих длительной готовки по несколько часов. В использовании они несложные. Зато стоят целое состояние.





Отдельная категория — газовые грили . Универсальные устройства для приготовления почти любых блюд и даже одновременно — благодаря нескольким горелкам. С учетом их цены это совсем другой уровень готовки.





Гриль с коптильней имеет отдельную малую топку для копчения и дает массу возможностей для готовки блюд. В малую камеру кладутся угли, есть заслонка для регулирования температуры и вырезы для шампуров. В большом отсеке выкладываются продукты. Для копчения в малый короб помещается щепа, и дым оттуда идет в большой отсек. Есть модели, в которых используется реверсный режим копчения: дым из топочного отсека проходит в большой камере в одну сторону, а затем возвращается в противоположную, где расположена труба. Так температура в камере с едой распределяется более равномерно. При всем этом большой отсек при желании может использоваться как традиционный гриль: на дно закладывается уголь, а на решетку — мясо или овощи. Ниже несколько вариантов таких грилей .





Скорее для души, чем для шашлыков. Очаг предназначен для красивого оформления костра, уютного и комфортного пребывания в вашем саду за домом. Иногда их называют еще садовыми горелками. Специальные бортики предотвращают разлет искр и угольков из чаши, а сам огонь локализован в одном месте. В зависимости от конструкции очаг может использоваться для приготовления еды на открытом огне.





Дополнительно

Мангал довольно прост по своей конструкции. И выбор во многом зависит от места его использования и вашего бюджета. При этом есть дополнительные параметры, влияющие на выбор. Например, комплектация разборного или складного мангала. Вместе со стальными стенками производители кладут еще сумку , шампуры или даже решетки. Последнее скорее приятный бонус, но не приоритет при выборе. Вот здесь можно посмотреть на все полезные аксессуары для мангалов и грилей . А вот сумка — очень нужная вещь для хранения и переноски мангала. Что еще важно:

длина жаровни — для большого количество шампуров;

высота — чтобы не нагибаться при готовке;

регулировка решеток и шампуров по высоте над углями.

С грилями сложнее. Они более универсальны и подходят для готовки самых разнообразных блюд. На гриле надо любить готовить и заморачиваться со щепками, стейками, разделителями углей и многим другим. Зато результат точно стоит потраченных усилий. При этом хорошо замаринованная курица или свинина, прожаренные на мангале, тоже будут вкусными. Все зависит от ваших предпочтений и бюджета.







