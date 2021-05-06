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«Давайте на майских». Подборка мангалов и грилей в Каталоге

06.05.2021 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как оправдать просроченные дедлайны и весеннюю лень работников? В деловой переписке для этого используется классическая формула «Давайте после майских!». Прогноз погоды на эти самые «майские» пока обещает тепло, поэтому шашлычный сезон наберет полноценные обороты. Останется только замариновать мясо по рецепту «Лучше всего делать на …», где вместо точек подставляете минералку, томатный сок, кефир, пиво или что угодно. А мангал или гриль для природных вылазок и дачных посиделок мы подобрали для вас в Каталоге.

Складные и разборные

Небольшие, легкие и портативные благодаря разборной или складной конструкции.

У разборного мангала можно отсоединить ножки, стенки и дно для удобства переноски и хранения. Самые доступные из них, как правило, с тонкими стенками, которые могут деформироваться уже через несколько «прожарок», а шампуры в комплекте — прогибаться под весом мяса. Тонкостенные мангалы также хуже держат тепло по сравнению с мангалами с толстыми стенками. Тем не менее из-за своей простоты, удобства и низкой цены они самые популярные.


Разборный мангал Perfecto Linea 47-750766 с шампурами
4 отзыва
шампуры, сталь, 33.5x23x23 см
12,64 р.
8 предложений
Разборный мангал RoyalGrill 80-042
шампуры, сталь, 35x25x35 см
–13%14,00 р.
7 предложений
Разборный мангал Perfecto Linea 47-750063 с шампурами
4 отзыва
шампуры, сталь, 40x25x40 см
15,00 р.
6 предложений
Разборный мангал Лиана Разборный супер, 6 шампуров [Ж-241]
1 отзыв
шампуры, сталь, 50x30x24 см
18,96 р.
2 предложения
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Все мангалы и грили в Каталоге

Более прочные мангалы, скорее всего, прослужат вам дольше. Стенки у них чуть толще, но вес пока еще в пределах нормы, поэтому их можно переносить на место сбора компании. У них материал корпуса уже не совсем фольга, как говорят о дешевых мангалах.


Разборный мангал Forester Мангал с ребрами жесткости + 6 шампуров (BC-779)
шампуры, сталь (0.8 мм), 51x31x50 см
58,00 р.
3 предложения
Разборный мангал КЕДР плюс МД-6 (сталь 1.5 мм)
шампуры, сталь (1.5 мм), 41x28x39 см
62,00 р.
2 предложения
Разборный мангал Тонар TON-35310
сталь (1.5 мм), 49x31x37 см
104 р.
1 предложение
Разборный мангал Forester Мангал разборный с шампурами и решеткой-гриль (BC-790)
шампуры, гриль-решетка, сталь (1.2 мм), 62x30x65 см
115 р.
3 предложения
Разборный мангал Forester Мангал-дипломат из углеродистой стали (BC-781)
шампуры, сталь (0.9 мм)
116 р.
9 предложений
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Все мангалы и грили в Каталоге

Оптимальная толщина стенок надежного мангала — от 3 мм. Он прослужит вам точно много сезонов и сохранит жар углей на несколько порций шашлыка и овощей. Недостаток — большой вес. Например, модель «Пикничок» весит 18 кг. Чемоданчик или сумку с таким железом тяжеловато тащить до места пикника, если нет возможности подъехать на машине. Зато их точно не сдует ветром, и они не погнутся после пары использований.


Разборный мангал Grili Пикничок
3 отзыва
сталь (4 мм), 50x30x18 см
140 р.
1 предложение
Разборный мангал Gala BB015
сталь (3 мм), 49x30.5x29.5 см
143 р.
1 предложение
Разборный мангал ООО "Белатра" Hunter [MH001]
13 отзывов
сталь (3 мм), 43.1x31.8x50 см
155 р.
1 предложение
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Мангалы и грили в Каталоге

Складной мангал, в отличие от разборного, не разделяется на отдельные элементы, а буквально складывается вплоть до компактного чемоданчика. Вот несколько примеров. Стоят складные мангалы чуть дороже.


Складной мангал BoyScout 61390
сталь, 36x34x18 см
59,00 р.
6 предложений
Складной мангал КЕДР плюс Мангал-дипломат + 6 шампуров
3 отзыва
шампуры, сталь (1.5 мм), 41x35x39 см
81,63 р.
3 предложения
Складной мангал BoyScout 61270
сталь (1 мм), 46x35x32 см
129 р.
4 предложения
Складной мангал Grillver Печенег [PC001]
3 отзыва
чехол (сумка), сталь (2 мм), 46x31.5x29 см
235 р.
7 предложений
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Мангалы и грили в Каталоге

Мангал для дачи

Мангал для дачи — условное понятие. В Каталоге мы определили их как в большинстве своем стационарные, тяжелые и высокие модели. При этом они могут разбираться для удобства хранения после сезона и переноситься с помощью встроенных ручек или даже колес.

Мангал для дачи — не расходный материал, а покупается один раз и на много лет. Вы можете жарить шашлыки на кирпичах и в импровизированных кострах — никто вас не осудит, если костер разведен без нарушений. Но большой нормальный мангал не стыдно показать друзьям, коллегам или семье. На высоком и длинном мангале удобнее готовить, можно разложить сразу много шампуров с мясом на большую компанию.

Одна из главных фишек дачного мангала — наличие столиков в качестве дополнительной рабочей поверхности и полок, например для дров. Так удобнее раскладывать мясо и нанизывать его на шампуры, нарезать овощи или ставить баночку с пенным напитком. Столики бывают как стальные, так и из роскошного массива дерева. Многое тут зависит от размера вашего бюджета. Вот популярные варианты дачных мангалов в Каталоге.


Мангал для дачи Станкоинструмент МС-12
4 отзыва
сталь, столики, полка для дров (принадлежностей), 85x28x75 см
143 р.
4 предложения
Мангал для дачи Grili Мангал XL
1 отзыв
сталь (5 мм), столики, полка для дров (принадлежностей), 120x40x85 см
270 р.
1 предложение
Мангал для дачи Феост Стандарт, сталь 5 мм
1 отзыв
сталь (5 мм), столики, полка для дров (принадлежностей), 105x40x90 см
280 р.
1 предложение
Мангал для дачи AMC Мангал 1
сталь (3 мм), столики, полка для дров (принадлежностей), 126x33x82 см
325 р.
6 предложений
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Все мангалы и грили в Каталоге

Мангал может стать хорошим ландшафтным украшением на вашем участке. И в этом одна из фишек дачных мангалов — выглядеть как произведение искусства. Еще это называют художественной ковкой.


Мангал для дачи Станкоинструмент МГ №3
сталь, столики, полка для дров (принадлежностей), 113x58x111 см
830 р.
3 предложения
Мангал для дачи Корекс Сундук
сталь (2 мм), крышка, полка для дров (принадлежностей)
600 р.
1 предложение
Мангал для дачи BoyScout Осетр 61916
сталь, 55x15.7x75 см
1158 р.
1 предложение
Мангал для дачи BoyScout 61392
шампуры, сталь (4 мм), 80x120x150 см
1278 р.
3 предложения
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Все мангалы и грили в Каталоге

В Каталоге продают красивые чугунные мангалы белорусского производства. Долговечные, прочные и хорошо держат тепло. Весят много, но для дачного мангала это не критично.


Мангал для дачи ИП Пшенко Мангал Додж (черный)
1 отзыв
чугун (10 мм), 55x34x77 см
290 р.
1 предложение
Мангал для дачи ИП Пшенко Мангал Додж-2
5 отзывов
чугун (10 мм), 50x30x73 см
270 р.
1 предложение
Мангал для дачи ИП Пшенко Мангал-коптильня
1 отзыв
чугун (10 мм), крышка, 50x30x73 см
320 р.
1 предложение

Гриль

Главным отличием гриля от мангала является крышка и способ размещения продуктов. В гриле мясо и овощи выкладываются на решетке, а не на шампурах. А крышка нужна для нагрева воздуха внутри и создания эффекта конвекции, то есть ваша еда готовится как бы в духовке. Крышка дополнительно защищает от дождя — существенный плюс по сравнению с мангалом. С грилем можно комбинировать разные способы приготовления: с крышкой и без, с прямым жаром или косвенным. На гриле удобно коптить: дым под крышкой будет обволакивать мясо и не уйдет мимо в атмосферу. Как правило, мясо на гриле получается сочным и с поджаренной корочкой.

В грилях такая же история с толщиной стенок, как и в мангалах. Чем толще, тем лучше. Важно также покрытие гриля. Например, оптимальным считается покрытие стали фарфоровой эмалью. При выборе обращайте внимание на качество исполнения функциональных элементов вроде ручек, жаровых заслонов, держателей крышки, зольников, решеток, угольных лотков и так далее. Дополнительный контроль над приготовлением блюд дает встроенный в гриль термометр. Что готовят на гриле? В интернете полно рецептов. Один из популярных — сочные стейки.


Гриль Char-Broil Charcoal Santa Fe
гриль-решетка, сталь, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 55x130x106 см
864 р.
3 предложения
Гриль Weber Compact Kettle 47cm
гриль-решетка, сталь, крышка, полка для дров (принадлежностей), колеса, 54x53x88 см
350 р.
2 предложения
Гриль Vaggan E12300050
гриль-решетка, нержавеющая сталь, крышка, полка для дров (принадлежностей), колеса, 54x54x82 см
146 р.
3 предложения
Гриль GoGarden Blazer 47
гриль-решетка, сталь, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 49x19x48.5 см
242 р.
2 предложения
Гриль GoGarden Grill-Master 83
гриль-решетка, сталь, крышка, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 108x60x115 см
475 р.
2 предложения
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Все мангалы и грили в Каталоге

Встречаются небольшие портативные грили, которые можно брать на пикники или рыбалку.


Гриль GoGarden Premium 38
гриль-решетка, сталь, крышка, 38x38x44 см
103 р.
3 предложения
Гриль Helios TON-246532
гриль-решетка, сталь, полка для дров (принадлежностей), 35.5x35.5x39 см
79,80 р.
1 предложение
Гриль Weber Smokey Joe Premium (черный)
1 отзыв
гриль-решетка, сталь, полка для дров (принадлежностей), 41x43x46 см
310 р.
5 предложений
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Все мангалы и грили в Каталоге

Особняком стоят керамические грили, которые по форме напоминают большие яйца. Один бренд таких грилей так и называется — Big Green Egg. Керамика хорошо аккумулирует тепло и влагу, поэтому еда будет сочной и даже с легким эффектом копчения. Одна из фишек керамических грилей — возможность готовить почти все, что угодно. Можно выпекать, жарить, парить, коптить и т. д. — в любую погоду. Керамические грили хорошо подходят для блюд, требующих длительной готовки по несколько часов. В использовании они несложные. Зато стоят целое состояние.


Гриль Big Green Egg Medium
гриль-решетка, керамика, крышка
5038 р.
1 предложение
Гриль BergHOFF 2415705 (оранжевый)
гриль-решетка, керамика, 41x36x57 см
880 р.
1 предложение
Гриль Monolith Junior (ножки, красный)
гриль-решетка, керамика, колеса, 52x47x95 см
2185 р.
1 предложение

Отдельная категория — газовые грили. Универсальные устройства для приготовления почти любых блюд и даже одновременно — благодаря нескольким горелкам. С учетом их цены это совсем другой уровень готовки.


Газовый гриль для дачи Broil King GrillPro 300
гриль-решетка, сталь, крышка, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 137x55x109 см
895 р.
2 предложения
Газовый гриль для дачи Weber Genesis II E-410 GBS
гриль-решетка, сталь, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 74x155x155 см
4899 р.
3 предложения
Газовый гриль для дачи Napoleon Prestige PRO-825
2 отзыва
гриль-решетка, сталь, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 239x65x130 см
23 050 р.
1 предложение

Гриль с коптильней имеет отдельную малую топку для копчения и дает массу возможностей для готовки блюд. В малую камеру кладутся угли, есть заслонка для регулирования температуры и вырезы для шампуров. В большом отсеке выкладываются продукты. Для копчения в малый короб помещается щепа, и дым оттуда идет в большой отсек. Есть модели, в которых используется реверсный режим копчения: дым из топочного отсека проходит в большой камере в одну сторону, а затем возвращается в противоположную, где расположена труба. Так температура в камере с едой распределяется более равномерно. При всем этом большой отсек при желании может использоваться как традиционный гриль: на дно закладывается уголь, а на решетку — мясо или овощи. Ниже несколько вариантов таких грилей.


Гриль с коптильней Green Glade 11092
гриль-решетка, сталь, крышка, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 60x100x110 см
433 р.
6 предложений
Гриль с коптильней Сучасны Грыл Барселона КВ-6 (53)
гриль-решетка, сталь (8 мм), крышка, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса, 270x90x230 см
4400 р.
1 предложение
Гриль с коптильней Char-Broil Oklahoma Joe's Longhorn Reverse Flow
гриль-решетка, сталь, столики, полка для дров (принадлежностей), колеса
3164 р.
2 предложения

Очаг

Скорее для души, чем для шашлыков. Очаг предназначен для красивого оформления костра, уютного и комфортного пребывания в вашем саду за домом. Иногда их называют еще садовыми горелками. Специальные бортики предотвращают разлет искр и угольков из чаши, а сам огонь локализован в одном месте. В зависимости от конструкции очаг может использоваться для приготовления еды на открытом огне.


Очаг Gala BB018
сталь (3 мм), 80x80x45 см
318 р.
1 предложение
Очаг Kratki Goblet
сталь, 66x57.2x41.9 см
280 р.
1 предложение
Очаг Везувий Чугунная костровая чаша Fantastic на подставке
чугун, 77x77x43.3 см
612 р.
1 предложение

Дополнительно

Мангал довольно прост по своей конструкции. И выбор во многом зависит от места его использования и вашего бюджета. При этом есть дополнительные параметры, влияющие на выбор. Например, комплектация разборного или складного мангала. Вместе со стальными стенками производители кладут еще сумку, шампуры или даже решетки. Последнее скорее приятный бонус, но не приоритет при выборе. Вот здесь можно посмотреть на все полезные аксессуары для мангалов и грилей. А вот сумка — очень нужная вещь для хранения и переноски мангала. Что еще важно:

  • длина жаровни — для большого количество шампуров;
  • высота — чтобы не нагибаться при готовке;
  • регулировка решеток и шампуров по высоте над углями.

С грилями сложнее. Они более универсальны и подходят для готовки самых разнообразных блюд. На гриле надо любить готовить и заморачиваться со щепками, стейками, разделителями углей и многим другим. Зато результат точно стоит потраченных усилий. При этом хорошо замаринованная курица или свинина, прожаренные на мангале, тоже будут вкусными. Все зависит от ваших предпочтений и бюджета.


Мангал для дачи Сучасны Грыл Стандарт м1
7 отзывов
сталь (5 мм), столики, полка для дров (принадлежностей), 125x40x95 см
245 р.
1 предложение
Разборный мангал Сучасны Грыл Погоня
2 отзыва
сталь (4 мм), 50x30x50 см
145 р.
1 предложение
Гриль BBQ C80216010
гриль-решетка, сталь, полка для дров (принадлежностей), колеса, 47x47x93 см
–17%159 р.
3 предложения
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Все грили и мангалы в Каталоге

«Давайте на майских». Подборка мангалов и грилей в Каталоге

 
 
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Как оправдать просроченные дедлайны и весеннюю лень работников? В деловой переписке для этого используется классическая формула «Давайте после майских!». Прогноз...
 
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