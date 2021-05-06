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За удар по камере видеонаблюдения возле ИВС на Окрестина минчанин приговорен к трем годам ограничения свободы

06.05.2021 15:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Первомайского района Минска 6 мая приговорил Евгения Рапина к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за удар по камере видеонаблюдения возле изолятора временного содержания в 1-м переулке Окрестина, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

За удар по камере видеонаблюдения возле ИВС на Окрестина минчанин приговорен к трем годам ограничения свободы
Фото: СК

Дело рассмотрел судья Максим Трусевич.

Рапин обвинен по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса в активном участим в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Согласно обвинению, во время несанкционированной акции протеста 4 октября в Минске Рапин в состоянии алкогольного опьянения для выражения своих политических взглядов присоединился к группе граждан, публично выкрикивал лозунги, осуществлял громкие хлопки руками, неоднократно отказался выполнить требования сотрудников охраны правопорядка, умышленно препятствовал движению транспорта. На 1-м переулке Окрестина он нанес два удара по наружной видеокамере изолятора временного содержания. На камере повреждений не осталось.

До вступления приговора в силу Евгений Рапин остается на свободе. Иск «Минсктранса» о компенсации материального ущерба в 18 625 рублей будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Рапин женат, у него трое детей, один из которых — новорожденный.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Первомайского района Минска 6 мая приговорил Евгения Рапина к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за...
 
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