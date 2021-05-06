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Закон о недопущении реабилитации нацизма признали соответствующим Конституции
Источник материала: Навiны
Конституционный суд Беларуси признал закон «О недопущении реабилитации нацизма» соответствующим Конституции. Это решение опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
«На основании изложенного Конституционный суд считает, что закон по содержанию норм, форме акта, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия соответствует Конституции», —
В документе речь идет также о ряде международно-правовых актов, в которых отмечается необходимость принятия надлежащих мер, в том числе законодательных, направленных на противодействие нацизму, который относится к числу наиболее опасных форм проявления экстремистской деятельности.
Соответствующими Конституции признаны также законы:
— «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»;
— «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь»;
— «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны».
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Конституционный суд Беларуси признал закон «О недопущении реабилитации нацизма» соответствующим Конституции. Это решение опубликовали на Национальном правовом...
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