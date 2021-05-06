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Российский блогер умер после 40-дневной экспериментальной голодовки
Источник материала: Партизан
В Абхазии умер 40-летний российский блогер Виталий Выграновский, который ради эксперимента решил устроить 40-дневную голодовку,
Он вел блог на YouTube, где говорил, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды. Он начал голодовку в марте в Москве.
На 10-й день блогеру стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, и он решил уехать в Абхазию. На 20-й день Выграновский рассказал, что чувствует полное очищение, похудел и у него не осталось сил на физическую активность. На 35-й день мужчина чувствовал предсмертное состояние, но голодание не остановил.
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В Абхазии умер 40-летний российский блогер Виталий Выграновский, который ради эксперимента решил устроить 40-дневную голодовку, сообщает НТВ.
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