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Названы профессии, которые скоро могут исчезнуть

06.05.2021 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие классические профессии ждет серьезная эволюция, заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.



В частности, по его мнению, такая массовая профессия, как бухгалтер, останется, но будет приобретать другие задачи.

«Ведь бухгалтер — это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам. И никакая компьютерная банковская программа его не заменит, поскольку финансы — это очень личное», - сообщил Сафонов в интервью «Российской газете».

Любой специалист, если он хочет остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен добавлять себе новые компетенции, отмечает эксперт. По его словам, под сильной угрозой в ближайшие 10 лет окажутся массовые профессии, такие как водитель.

«Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой мозгов для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника. Смотрите, что произошло в пилотировании техники. Если раньше экипаж воздушного судна состоял из 5 человек - должен был быть и бортмеханик, и штурман, и второй пилот, то сейчас достаточно двух участников процесса, которые нажимают на кнопки. Настолько все автоматизировано. А в ближайшее время мы увидим, что самолет может пилотировать и один человек. Потому что компьютерные технологии очень сильно развиваются», - считает Сафонов.
 
 
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Многие классические профессии ждет серьезная эволюция, заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
 
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