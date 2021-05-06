IBM создала первый в мире 2-нм процессор

Источник материала: Onliner

Компания IBM сообщила о создании первого в мире процессора на базе 2-нм технологического процесса. При уменьшенном на 75% потреблении энергии он способен выдавать ту же производительность, что и 7-нм процессор. При аналогичном энергопотреблении такие процессоры обеспечат рост производительности в 45%.

В мобильной сфере появление 2-нм чипов означает четырехкратное увеличение автономной работы, если сравнивать с 7-нм решениями. Благодаря таким процессорам увеличится производительность портативных компьютеров, также они найдут широкое применение в автомобильной индустрии, сфере искусственного интеллекта, исследований космоса, 5G и 6G, а также квантовых вычислениях.

Пока неизвестно, когда 2-нм чипы доберутся до коммерческого применения. Вероятно, это произойдет не ранее чем через несколько лет.