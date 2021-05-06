﻿ IBM создала первый в мире 2-нм процессор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

IBM создала первый в мире 2-нм процессор

06.05.2021 15:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания IBM сообщила о создании первого в мире процессора на базе 2-нм технологического процесса. При уменьшенном на 75% потреблении энергии он способен выдавать ту же производительность, что и 7-нм процессор. При аналогичном энергопотреблении такие процессоры обеспечат рост производительности в 45%.

В мобильной сфере появление 2-нм чипов означает четырехкратное увеличение автономной работы, если сравнивать с 7-нм решениями. Благодаря таким процессорам увеличится производительность портативных компьютеров, также они найдут широкое применение в автомобильной индустрии, сфере искусственного интеллекта, исследований космоса, 5G и 6G, а также квантовых вычислениях.

Пока неизвестно, когда 2-нм чипы доберутся до коммерческого применения. Вероятно, это произойдет не ранее чем через несколько лет.

Самые популярные беспроводные наушники в Каталоге — Apple AirPods


Наушники Apple AirPods 2 в зарядном футляре
137 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth, быстрая зарядка, время работы 5 ч
411 р.
54 предложения
Наушники Apple AirPods Pro MWP22
71 отзыв
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, быстрая зарядка, время работы 5 ч
606 р.
53 предложения
Наушники Apple AirPods Max (серебристый)
4 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные, Bluetooth 5.0, поворотные чашки, быстрая зарядка, время работы 20 ч
1917 р.
29 предложений
Сравнить эти товары →
Все беспроводные наушники в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания IBM сообщила о создании первого в мире процессора на базе 2-нм технологического процесса. При уменьшенном на 75% потреблении энергии он способен выдавать ту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мэдыкі: падлетак, які выратаваў брата ад пажару, застаецца ў цяжкім стане, але ёсьць станоўчая дынаміка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by