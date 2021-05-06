Ипэшникам запретили покупать товар за наличные. Розница может уйти в тень

С 9 июля ипэшники не смогут покупать товар за границей за наличные деньги. В предпринимательской среде считают, что это приведет к уничтожению мелкого предпринимательства.





Год назад вышло совместное постановление Совета министров и Национального банка № 212/5 «О некоторых вопросах проведения валютных операций», согласно которому ипэшникам разрешалось рассчитываться наличной иностранной валютой по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме не более 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров в Беларусь.

В апреле 2021 года Совет министров и Нацбанк приняли новый документ, который среди прочего отменяет это право. То есть покупка предпринимателем товара за границей на любую сумму должна проходить по безналичному расчету.

По мнению председателя Республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко, подписав это постановление без консультаций с индивидуальными предпринимателями, правительство и Нацбанк нанесли по ним «серьезный и непоправимый удар».

«"Перспектива" предлагает вернуть норму во избежание коллапса работы ИП в торговле и негативных последствий для их бизнеса», — говорится на сайте «Перспективы».

Шумченко напомнил, что в 2019 году уже было аналогичное решение. По его словам, Национальный банк принял «ошибочное и противоречивое постановление № 612 относительно ИП розничной торговли, без широкого обсуждения и учета специфики работы данного сектора экономики», но тогда ипэшники отстояли свое право покупать товар за наличный расчет.

Лидер предпринимательского движения уверен — с 9 июля ни один ИП не сможет купить товар за наличный расчет.

«Ему надо регистрироваться, покупать на бирже валюту по безналу и переводить ее за границу. А как это делать, если ИП в России и других странах покупают небольшие партии товаров, причем у продавцов может и не быть расчетного счета?» — заметил Шумченко.

По оценкам «Перспективы», 73% белорусских предпринимателей покупают товар в РФ.

Председатель предпринимательского объединения считает, что решение правительства и Нацбанка может привести к развитию теневого рынка, снижению налоговых поступлений и удорожанию товаров в 1,5-2 раза.

5 мая «Перспектива» направила письма в правительство и Национальный банк, в которых «выразила категорическое несогласие» с принятым ими постановлением.

По мнению сопредседателя, директора Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктора Маргелова, больше всего пострадают от этого постановления регионы.

«Я думаю, что в малых населенных пунктах люди останутся без снабжения, прежде всего, непродовольственными товарами. Из продовольствия ипэшники уже ушли, а вот одежда, обувь, хозтовары, некоторые строительные материалы — всё это лежало на них. Теперь и этого может не быть», — отметил он в комментарии для Naviny.by

Директор МССПиР считает, что ипэшникам и так трудно конкурировать с крупными сетями, которые покупают товары большими партиями со скидкой и другими преференциями. Предприниматели в основном «дозаполняли ассортимент» товарами с московских рынков, которые покупали за наличный расчет.

Понятно, что правительство пошло на этот шаг, чтобы сократить вывод иностранной валюты за пределы страны и стимулировать покупку белорусских товаров, но «ничего хорошего от этого мы не увидим», уверен Маргелов.

«Россия — это не Беларусь, там никто не будет заниматься НДС ради трех-пяти сумок товара, у них другие обороты, другие масштабы», — сказал руководитель союза.

Запрет на покупку за наличные деньги, считает Маргелов, приведет к удорожанию товаров, потому что по безналу ипэшники будут покупать товар уже с российским НДС.

«Не исключено также, что они уйдут в тень, но опять-таки это будет игра в одни ворота: придет проверка, найдет нарушение, отберет товар. Всё это мы проходим уже двадцать лет», — резюмировал Виктор Маргелов.