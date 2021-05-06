Богрецов обратился к белорусам: «Идею посадить нельзя»

Источник материала: Салiдарнасць

Представитель актива партии «Вместе», создание которой инициировал Виктор Бабарико , озвучил самый лучший, на его взгляд, способ для общей безопасности.





— Самый лучший способ для нашей безопасности — чтобы нас было как можно больше, — обратился к неравнодушным Максим Богрецов. — Это открытая политическая деятельность. Посадить, задержать можно одного человека, десять или сто. Но идею посадить нельзя.

И если мы единомышленники и нас всех объединяют принципы, которые были оглашены летом 2020 года во время президентской кампании. Если мы все вместе и готовы об этом заявить своим друзьям, в социальных сетях, повесить флажок, надеть майку или что-то еще, то станет понятно: нас много и репрессии — абсолютно не работающий в данном случае механизм.

Бизнесмен и общественный деятель отмечает, что он и его соратники считают, что партия — наиболее безопасный и правильный на данный момент способ политических действий.

— Это будет долгая, системная, последовательная работа, которая в конечном счете принесет хороший результат. Это стоит того, — сказал Максим Богрецов. — Альтернатива — сидеть на диване и ничего не делать, критиковать других — нам кажется неверной.

Люди, которые собирались вокруг штаба Виктора Дмитриевича, требуют действий — и это то, что мы пытаемся организовать.