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Signal показал, какие данные о нас собирает Facebook. Соцсеть все отрицает
Источник материала: Tut.by
Команда защищенного мессенджера Signal решила продемонстрировать, какие данные собирает о нас Facebook. Для этого она закупила рекламу в Instagram (принадлежит Facebook) и показывала пользователям слайды в виде рекламных объявлений, содержащих их личные данные, например, геолокацию, интересы, семейное положение и род деятельности. В ответ Facebook тут же заблокировал показ этой рекламы и впоследствии стал отрицать все обвинения.
Сначала в блоге Signal
Там же было приведено несколько примеров персонализированной рекламы в Instagram. Так, на скриншотах ниже говорится, что эта реклама показывается пользователю, так как он или она:
После этого, по словам Signal, рекламный аккаунт Signal был отключен.
Однако Facebook все отрицает. Как
Команда Signal
На этом представитель Facebook сказал, что скриншоты, представленные Signal, были сделаны в начале марта, «когда рекламный аккаунт [Signal] был ненадолго отключен на несколько дней из-за несвязанной проблемы с платежами».
«Сами объявления никогда не отклонялись, так как Signal никогда не запускала их. Рекламный аккаунт был доступен с начала марта, и с тех пор можно было показывать рекламу, которая не нарушает наши правила», —
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Представитель соцсети заявил, что Signal никогда не пыталась запустить подобную кампанию в Instagram и сейчас объявила о своей блокировке всего лишь для хайпа.
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