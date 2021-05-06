Signal показал, какие данные о нас собирает Facebook. Соцсеть все отрицает

Источник материала: Tut.by

Команда защищенного мессенджера Signal решила продемонстрировать, какие данные собирает о нас Facebook. Для этого она закупила рекламу в Instagram (принадлежит Facebook) и показывала пользователям слайды в виде рекламных объявлений, содержащих их личные данные, например, геолокацию, интересы, семейное положение и род деятельности. В ответ Facebook тут же заблокировал показ этой рекламы и впоследствии стал отрицать все обвинения.



Источник: TechCrunch / YouTube

Сначала в блоге Signal появился пост, где команда рассказала, что хотела использовать те же инструменты, что и Facebook, чтобы прямо показать, как работает большинство технологий по сбору информации.

Там же было приведено несколько примеров персонализированной рекламы в Instagram. Так, на скриншотах ниже говорится, что эта реклама показывается пользователю, так как он или она:

новоиспеченный инструктор по пилатесу и любит мультфильмы, живет в городе Ла-Хоя (Калифорния, США), читает блоги о родительстве и думает об усыновлении однополой парой;

сертифицированный бухгалтер в открытых отношениях, проживающий в Атланте (США), интересуется натуральным уходом за кожей и поддерживает исполнительницу Cardi B;

одинокий гот-бариста, проживающий в Клинтон-Хилл (микрорайон в Бруклине, Нью-Йорк), веган или же с непереносимостью лактозы.



Источник: блог Signal

После этого, по словам Signal, рекламный аккаунт Signal был отключен.

Однако Facebook все отрицает. Как пишет 3dnews.ru, представитель соцсети Джо Осборн (Joe Osborne) заявил, что Signal никогда не пыталась запустить подобную кампанию в Instagram и сейчас объявила о своей блокировке всего лишь для хайпа.

Команда Signal ответила на это через Twitter: «Мы действительно пытались сделать это. Рекламные объявления были отклонены, и Facebook отключила наш аккаунт». В подтверждение этого Signal опубликовала скриншоты уведомления об отключении.

We absolutely did try to run these. The ads were rejected, and Facebook disabled our ad account. These are real screenshots, as Facebook should know. pic.twitter.com/6ZKiA6nr2e — Signal (@signalapp) May 5, 2021

На этом представитель Facebook сказал, что скриншоты, представленные Signal, были сделаны в начале марта, «когда рекламный аккаунт [Signal] был ненадолго отключен на несколько дней из-за несвязанной проблемы с платежами».

«Сами объявления никогда не отклонялись, так как Signal никогда не запускала их. Рекламный аккаунт был доступен с начала марта, и с тех пор можно было показывать рекламу, которая не нарушает наши правила», — сообщил в Twitter Осборн.