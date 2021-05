Signal показал, какие данные о нас собирает Facebook. Соцсеть все отрицает

Источник материала: Tut.by

Команда защищенного мессенджера Signal решила продемонстрировать, какие данные собирает о нас Facebook. Для этого она закупила рекламу в Instagram (принадлежит Facebook) и показывала пользователям слайды в виде рекламных объявлений, содержащих их личные данные, например, геолокацию, интересы, семейное положение и род деятельности. В ответ Facebook тут же заблокировал показ этой рекламы и впоследствии стал отрицать все обвинения.

Сначала в блоге Signal появился пост, где команда рассказала, что хотела использовать те же инструменты, что и Facebook, чтобы прямо показать, как работает большинство технологий по сбору информации.

Там же было приведено несколько примеров персонализированной рекламы в Instagram. Так, на скриншотах ниже говорится, что эта реклама показывается пользователю, так как он или она:

После этого, по словам Signal, рекламный аккаунт Signal был отключен.

Однако Facebook все отрицает. Как пишет 3dnews.ru, представитель соцсети Джо Осборн (Joe Osborne) заявил, что Signal никогда не пыталась запустить подобную кампанию в Instagram и сейчас объявила о своей блокировке всего лишь для хайпа.

Команда Signal ответила на это через Twitter: «Мы действительно пытались сделать это. Рекламные объявления были отклонены, и Facebook отключила наш аккаунт». В подтверждение этого Signal опубликовала скриншоты уведомления об отключении.