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На Круглой площади троллейбус эффектно развернул легковушку (видео)

06.05.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На пересечении улиц Радиальной и Ваупшасова сегодня утром произошла авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Кто часто проезжает Круглую площадь, тот знает, что троллейбусов там всегда немало и это нужно учитывать.

Троллейбус заходил на круг, двигаясь в направлении улицы Ваупшасова: на Круглой площади это разрешено из двух левых полос. Легковой автомобиль, судя по видео, которое предоставил наш читатель, объезжал троллейбус слева и, судя по всему, намеревался двигаться прямо, по улице Радиальной.

Произошло столкновение, в результате которого легковушку развернуло на мокрой от дождя дороге.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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На пересечении улиц Радиальной и Ваупшасова сегодня утром произошла авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Кто часто проезжает Круглую площадь,...
 
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