Ferrari показала 830-сильный суперкар с отсечкой на 9500 оборотах

Источник материала: Onliner

Ferrari нечасто показывает новинки, зато в узких кругах поклонников этого бренда каждая новая модель вызывает ажиотаж. Сегодня в Маранелло показали сразу два автомобиля 2022 модельного года: купе 812 Competizione и версию с откидной крышей 812 Competizione A.





В движение новинки приводит самая мощная негибридная силовая установка в нынешней Ferrari. Здесь используется 6,5-литровый V12 мощностью 830 л. с. Тяга — 692 Н·м. Двигатель можно раскручивать до 9500 оборотов в минуту. Этот агрегат построен на базе 12-цилиндрового «монстра» от 812 Superfast (это предшественник новинки). Прибавка в 30 «лошадей» получилась за счет новых шатунов и поршней, которые позволили подвинуть планку отсечки.





Машина оснащается 7-ступенчатым «роботом», который на 5% быстрее щелкает ступени, чем другие коробки в серийных Ferrari. Разгон до сотни у новой 812-ки занимает 2,85 секунды, а максимальная скорость — 340 км/ч.





Машина получила улучшенную аэродинамику, абсолютно новые бампера и огромный диффузор. Итальянцы отдельно проработали систему охлаждения тормозов, сделав ее намного более эффективной: вы сможете почувствовать разницу на треке.









В конструкции 812 Competizione широко применяется карбон. Масса машины составляет 1487 кг. Итальянцы перенастроили полноуправляемое шасси Virtual Short Wheelbase. Это уже третье поколение данной системы. Еще здесь на борту есть функция Side Slip Angle Control 7.0, представляющая собой своего рода систему стабилизации в заносе.