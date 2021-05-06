В Беларуси ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты к 9 мая. А как в других постсоветских странах

Источник материала: Tut.by

В этом году ветеранам Великой Отечественной войны в Беларуси не будут выплачивать единовременную материальную помощь к 9 Мая. В предыдущие два года, которые были юбилейными, такие выплаты для ветеранов были предусмотрены, а в 2018-м, к примеру, также не выплачивались. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких странах бывшего СССР ветераны получают единовременные выплаты к 9 мая и каков размер этих сумм.



Фото: TUT.BY

В Беларуси, как и в тех же России или Казахстане, предусмотрены ежемесячные доплаты ветеранам. Повторим, что в тексте речь именно про единовременные выплаты.

Россия

В России живет больше 33 тысяч тех, кто являются участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы в этом году они получат выплаты в размере 10 тысяч российских рублей. На наши это примерно 340 рублей.

Выплаты в таком размере назначаются ежегодно, за исключением 2020 года. В связи с 75-летием Победы они были значительно выше. Тогда ветераны и люди, которых к ним приравняли, получили по 75 тысяч российских (2 560 с лишним на наши), а труженики тыла — по 50 тысяч (около 1700 белорусских рублей).

Украина

В Украине размер выплаты ветеранам к 9 Мая зависит от их статуса. Самые большие выплаты в этом году получат ветераны-инвалиды 1-й группы и люди, которые имеют особые заслуги перед Родиной — по 4421 гривне (это 408 рублей на наши). Ветеранам-инвалидам 2-й группы положено выплатить 3906 гривен (360 рублей), а ветеранам-инвалидам 3-й группы -3391 гривну (313 рублей).

Просто участникам боевых действий выплатят по 1491 гривне (137 рублей). Также предусмотрены выплаты членам семей погибших и женам или мужьям умерших людей, которые получили инвалидность на войне — 966 гривен (89 рублей).

Также денежные выплаты получат бывшие узники концлагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания — по 612 гривен (56 рублей).

Казахстан

Сейчас в Казахстане живет 665 ветеранов Великой Отечественной войны, как сообщает проект Tengrinews. В этом году, как и в предыдущие, им назначили единовременные выплаты к 9 мая. Причем они оказались самыми большими среди стран бывшего СССР — 1 миллион тенге (5970 белорусских рублей) каждому. Жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 50 тысяч тенге (300 рублей), жены умерших инвалидов ВОВ, вдовы воинов, погибших во время Великой отечественной, и труженики тыла получат не менее 30 тысяч тенге (180 рублей).

Узбекистан

Ветераны в Узбекистане также получат довольно внушительные выплаты. Они получились даже больше, чем в прошлом юбилейном году — 12 миллионов сумов (2 914 рублей), пишет O’zbekiston Milliy Axborot Agentligi — ведущее информационное агентство Узбекистана. В 2020 размер выплат был 10 миллионов сумов (2428 рубля).

Азербайджан

В Азербайджане ветераны Великой Отечественной войны получат по 1500 манатов (2 248 рублей). Вдовам погибших, труженикам тыла и участникам блокады Ленинграда выплатят наполовину меньше — по 750 манатов (1 124 рубля).

Киргизия

Ветеранам в Киргизии платят ежегодное и единовременное пособие. Обе эти выплаты они получают ко Дню победы, пишет Sputnik. Инвалиды Великой отечественной войны получают в сумме по 20 600 сомов (619 рублей). Те, кто участвовал в боевых действиях, блокаде Ленинграда и несовершеннолетние получают по 20 400 сомов (613 рублей). Также есть выплаты для тружеников тыла и тех, кого насильственно мобилизовали. Они получают по 15 100 сомов (453 рубля).

Таджикистан

Интересная ситуация с выплатами ветеранам сложилась в Таджикистане. Сейчас там проживает 108 участников ВОВ. Но выплаты получат только 16 — те из них, кто проживает в Душанбе. Им выплатят по 1500 сомони (335 рублей).

В каких странах выплаты не предусмотрены

В Армении, Латвии, Литве и Эстонии к 9 Мая выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на законодательном уровне не предусмотрены.

А что с остальными бывшими участниками СССР?

Информации в официальных источниках о назначении и размере выплат к 9 Мая в этом году в Туркменистане, Молдове и Грузии нет. Однако в прошлом году и еще раньше они выплачивались.

В Молдове к 75-летию Победы ветеранам выплатили по 10 тысяч леев (1430 белорусских рублей). Тем людям, которых приравнивают к участникам ВОВ начислили по 5 тысяч леев (715 рублей), вдовам погибших и умерших инвалидов ВОВ выплатили по 1 тысяча леев (143 рубля). Годом ранее — в 2019-м, все перечисленные получили такие же суммы.

В Туркменистане в 2018 году действовали надбавки ветеранам и вдовам доплатили по 200 манатов (145 белорусских рублей на сегодня).

В Грузии в 2017 году ветеранам выплачивали по 600 лари (444 рубля сейчас).