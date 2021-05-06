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В Беларуси ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты к 9 мая. А как в других постсоветских странах
Источник материала: Tut.by
В этом году ветеранам Великой Отечественной войны в Беларуси
В Беларуси, как и в тех же России или Казахстане, предусмотрены
Россия
В России живет больше 33 тысяч тех, кто являются участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы в этом году они получат выплаты в размере 10 тысяч российских рублей. На наши это примерно 340 рублей.
Выплаты в таком размере назначаются ежегодно, за исключением 2020 года. В связи с 75-летием Победы они были значительно выше. Тогда ветераны и люди, которых к ним приравняли, получили по 75 тысяч российских (2 560 с лишним на наши), а труженики тыла — по 50 тысяч (около 1700 белорусских рублей).
Украина
В Украине размер выплаты ветеранам к 9 Мая зависит от их статуса. Самые большие выплаты в этом году
Просто участникам боевых действий выплатят по 1491 гривне (137 рублей). Также предусмотрены выплаты членам семей погибших и женам или мужьям умерших людей, которые получили инвалидность на войне — 966 гривен (89 рублей).
Также денежные выплаты получат бывшие узники концлагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания — по 612 гривен (56 рублей).
Казахстан
Сейчас в Казахстане живет 665 ветеранов Великой Отечественной войны, как
Узбекистан
Ветераны в Узбекистане также получат довольно внушительные выплаты. Они получились даже больше, чем в прошлом юбилейном году — 12 миллионов сумов (2 914 рублей),
Азербайджан
В Азербайджане ветераны Великой Отечественной войны
Киргизия
Ветеранам в Киргизии платят ежегодное и единовременное пособие. Обе эти выплаты они получают ко Дню победы,
Таджикистан
Интересная ситуация с выплатами ветеранам сложилась в Таджикистане. Сейчас там проживает 108 участников ВОВ. Но выплаты получат только 16 — те из них, кто проживает в Душанбе. Им выплатят по 1500 сомони (335 рублей).
В каких странах выплаты не предусмотрены
В Армении, Латвии, Литве и Эстонии к 9 Мая выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на законодательном уровне не предусмотрены.
А что с остальными бывшими участниками СССР?
Информации в официальных источниках о назначении и размере выплат к 9 Мая в этом году в Туркменистане, Молдове и Грузии нет. Однако в прошлом году и еще раньше они выплачивались.
В Молдове к 75-летию Победы ветеранам выплатили по 10 тысяч леев (1430 белорусских рублей). Тем людям, которых приравнивают к участникам ВОВ начислили по 5 тысяч леев (715 рублей), вдовам погибших и умерших инвалидов ВОВ выплатили по 1 тысяча леев (143 рубля). Годом ранее — в 2019-м, все перечисленные получили такие же суммы.
В Туркменистане в 2018 году действовали надбавки ветеранам и вдовам доплатили по 200 манатов (145 белорусских рублей на сегодня).
В Грузии в 2017 году ветеранам выплачивали по 600 лари (444 рубля сейчас).
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В Беларуси ветераны ВОВ не получат единовременные выплаты к 9 мая. А как в других постсоветских странах
FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких странах бывшего СССР ветераны получают единовременные выплаты к 9 мая и каков размер этих сумм.
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