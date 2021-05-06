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В Полоцком районе пьяный водитель опрокинул VW в кювет - один пассажир погиб, один в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла ночью 6 мая вблизи деревни Ропно Полоцкого района,
По информации инспекторов, около 3 часов ночи 21-летний водитель Volkswagen Passat на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В аварии погиб 19-летний пассажир легковушки, а 16-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
В ГАИ отметили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла ночью 6 мая вблизи деревни Ропно.
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